結婚開「前女友桌」！新娘一招神反擊 網嘆：新郎太白目
結婚開「前女友桌」！新娘一招神反擊 網嘆：新郎太白目
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-28 15:18:16
結婚是人生大事，而一般民眾參加婚禮時也有許多不成文默契，比如說，若是新郎或新娘的前任情人，通常就會迴避出席，免得尷尬。但有位婚禮主持人就分享親身經驗，有位新郎在婚禮當天邀請了前任女友坐一桌，十分不爽的新娘於是要求主持人cue前女友致詞，讓場面非常尷尬，全場賓客拍手也不是、不拍手也不是。誇張故事讓網友看傻，直呼「新郎太白目」！
有位婚禮主持人在《Dcard》發文分享個人奇葩經驗，笑稱「以後請大家不要這樣對待婚禮主持」。原PO在11月初主持的一場婚禮，新郎邀請了自己的前女友到場坐一桌，而新娘雖然沒有明說拒絕，其實卻覺得不太爽快。於是婚禮當天，新娘臨時要求要cue前女友致詞，擔心會出岔子的原PO趕緊去安排，希望前女友代表能夠講些祝福的話就好，結果發言的前女友卻說「三年前如果他沒有遇到更適合他的人，現在在台上的可能是我。但我們可能不會幸福，很高興現在他能找到更適合他的人。恭喜兩位～」
原PO透露現場聽完一片尷尬，其他賓客不知該不該拍手，原PO也只能硬著頭皮帶著大家拍手。除了這前女友的反擊外，原PO還分享了想要離婚但不想取消婚禮的新娘，以及臨時要求被唱歌的婚禮主持經驗，無奈呼籲「大家真的不要為難主持人」。網友則紛紛在底下留言回覆說，「前女友那個，新郎也太白目了吧」、「婚禮主持人原來需要會十八般武藝嗎」、「前女友那段真的是尬爆」。（編輯：倪浩軒）