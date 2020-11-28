結婚開「前女友桌」！新娘一招神反擊　網嘆：新郎太白目

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

結婚開「前女友桌」！新娘一招神反擊　網嘆：新郎太白目

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-28 15:18:16

▲交往不到1年想結婚！女方「吵生小孩」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲一位婚禮主持人分享親身經驗，有位新郎邀請前女友坐一桌，新娘現場出招反擊讓場面十分尷尬。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
結婚是人生大事，而一般民眾參加婚禮時也有許多不成文默契，比如說，若是新郎或新娘的前任情人，通常就會迴避出席，免得尷尬。但有位婚禮主持人就分享親身經驗，有位新郎在婚禮當天邀請了前任女友坐一桌，十分不爽的新娘於是要求主持人cue前女友致詞，讓場面非常尷尬，全場賓客拍手也不是、不拍手也不是。誇張故事讓網友看傻，直呼「新郎太白目」！
我是廣告 請繼續往下閱讀
有位婚禮主持人在《Dcard》發文分享個人奇葩經驗，笑稱「以後請大家不要這樣對待婚禮主持」。原PO在11月初主持的一場婚禮，新郎邀請了自己的前女友到場坐一桌，而新娘雖然沒有明說拒絕，其實卻覺得不太爽快。
於是婚禮當天，新娘臨時要求要cue前女友致詞，擔心會出岔子的原PO趕緊去安排，希望前女友代表能夠講些祝福的話就好，結果發言的前女友卻說「三年前如果他沒有遇到更適合他的人，現在在台上的可能是我。但我們可能不會幸福，很高興現在他能找到更適合他的人。恭喜兩位～」

▲有位婚禮主持人分享親身經驗，新郎邀請前女友來婚禮坐一桌，新娘臨時cue前女友發言，場面尷尬。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲有位婚禮主持人分享親身經驗，新郎邀請前女友來婚禮坐一桌，新娘臨時cue前女友發言，場面尷尬。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO透露現場聽完一片尷尬，其他賓客不知該不該拍手，原PO也只能硬著頭皮帶著大家拍手。除了這前女友的反擊外，原PO還分享了想要離婚但不想取消婚禮的新娘，以及臨時要求被唱歌的婚禮主持經驗，無奈呼籲「大家真的不要為難主持人」。
網友則紛紛在底下留言回覆說，「前女友那個，新郎也太白目了吧」、「婚禮主持人原來需要會十八般武藝嗎」、「前女友那段真的是尬爆」。（編輯：倪浩軒）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀