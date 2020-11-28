她懷孕4月「下體爬滿小蟲」癢爆！醫師嚇：老公麻煩大了

很多人對「孕期性生活」充滿疑惑、禁忌和迷思，認為若是在孕期發生性行為，會壓到胎兒導致流產。對此，也有一名女子懷孕4個多月了，但某天突然發現「下面很癢」，一就醫竟發現陰毛上「爬滿小蟲」，甚至還有「蟲卵」，醫師當下心想完蛋，這位老公大概出事，麻煩大了，也意外揪出他在老婆懷孕時，在外偷買春的秘密，還害妻子也跟著遭殃。

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婦產科名醫鄭丞傑在節目《醫師好辣》中分享，他曾碰過一名懷孕4個多月的女子，表示自己私密處癢了好多天，一經檢查後發現陰毛上竟爬滿很多隻小蟲，陰毛上甚至還黏著一顆顆的蟲卵，確認感染性病「陰蝨」，讓她當下聽完當場傻眼了，這時醫師心想「老公麻煩大了」。不過女子的丈夫腦筋也轉得非常快，反問妻子「是不是你最近有使用公用馬桶」，這時女子也大概知情了，火大怒嗆「開玩笑，你以為我都用陰部摩擦馬桶嗎」。

▲婦產科名醫鄭丞傑在節目《醫師好辣》中分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）

▲婦產科名醫鄭丞傑在節目《醫師好辣》中分享曾遇過的個案。（圖／翻攝自《醫師好辣》YouTube）

醫師後來也幫忙調解此事，因為看著男子實在也是基於體貼愛妻，便不忍責罵，但女子仍然相當火大，無法接受。鄭丞傑後來也解釋，在醫學上只有認為懷孕早期有「出血」、「破水」或「以前有流產史」的，需要聽從醫囑，懷孕後前三個月必須要忍耐；若以往有「早產」、「早期破水」和「產前出血」的，則是後三個月需忍耐。

鄭丞傑也進一步表示，若是以上禁忌都沒有的話，夫妻倆只要注意3不政策，「不要太深入、不要壓到肚子和不要耍花招」，就能在孕期享受歡愉的性生活時光。至於需不需要剃毛，他則表示見仁見智，很多人是主張至少剃比基尼線就好，不見得要剃光，因為陰毛本身具有「減少摩擦力」的保護作用，只需適時修剪即可。（編輯：郭佩蓉）