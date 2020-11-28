繼承上億家業！理科哥怨「難找對象」　網嘆：價值觀太怪

我是廣告 請繼續往下閱讀
近年因為父母想退休，便叫兒子回家繼承家業，原PO也講述現況：「坦白說我並不是沒年輕女生要，我家是賺女人錢的生意，就是女裝女鞋包包飾品等等，有免費的衣服包包鞋子飾品，台北市50-100坪的店面是爸媽買的貸款也還清了，還滿多女生想跟我交往，但不論是附近店家的女店員，工廠的女工，或是我自己的女員工，多數都是低學歷」。
原PO更強調，並不是看不起她們學歷跟收入低，而是因為她們很多15歲就開始賺錢養自己，觀念差太多。更感嘆道，「交友APP更慘，身高169只是去浪費錢，都是單親媽媽留言給我，對單親媽媽我無法接受，爸媽更不可能，若以後由別的男人的小孩來繼承家中幾個億的成果，這根本不可能」。
然而文章曝光後也立刻掀起爭議，不少網友也紛紛無奈回應，「雖然你一直說沒有，但明顯就是看不起低學歷還有單親阿」、「這篇文的大綱：我很有錢，但喜歡我的女生都是條件不好的」、「當然差太多！你是吃爸媽給你的，別人是靠自己打拚來的，價值觀當然不一樣」、「這跟繼承家業沒關係，你自己的問題，繼續單身吧兄弟」；也有人給出實際建議，「身高不完全是問題耶 ，169又沒真的很矮，很明顯你只是缺乏認識，同溫層女性的管道，你有興趣或愛好嗎？從這方面下手吧」。（編輯：潘毅）