繼承上億家業！理科哥怨「難找對象」　網嘆：價值觀太怪

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

繼承上億家業！理科哥怨「難找對象」　網嘆：價值觀太怪

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-28 17:38:15

單身
▲有男網友抱怨，自己繼承上億家業後仍難尋對象。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
擇偶的條件百百種，若有良好的「身家背景」絕對是加分點，不過就有男網友抱怨，自己繼承上億家業後仍難尋對象，沒想到不少人看完他的自述後，紛紛無奈回應：「明顯看不起人，價值觀太奇怪」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一位29歲理工男在《Dcard》上抱怨，「繼承家業後更難找對象了，高中唸男校、大學唸電機，其實日常生活中，都是男多女少，工作也是，更別說我身高才169公分，聯誼的時候更吃虧」。
近年因為父母想退休，便叫兒子回家繼承家業，原PO也講述現況：「坦白說我並不是沒年輕女生要，我家是賺女人錢的生意，就是女裝女鞋包包飾品等等，有免費的衣服包包鞋子飾品，台北市50-100坪的店面是爸媽買的貸款也還清了，還滿多女生想跟我交往，但不論是附近店家的女店員，工廠的女工，或是我自己的女員工，多數都是低學歷」。

▲不少網友認為，原PO沒有對象並非繼承家業與身高影響。（圖／翻攝《Dcard》）
▲不少網友認為，原PO沒有對象並非繼承家業與身高影響。（圖／翻攝《Dcard》）
原PO更強調，並不是看不起她們學歷跟收入低，而是因為她們很多15歲就開始賺錢養自己，觀念差太多。更感嘆道，「交友APP更慘，身高169只是去浪費錢，都是單親媽媽留言給我，對單親媽媽我無法接受，爸媽更不可能，若以後由別的男人的小孩來繼承家中幾個億的成果，這根本不可能」。
然而文章曝光後也立刻掀起爭議，不少網友也紛紛無奈回應，「雖然你一直說沒有，但明顯就是看不起低學歷還有單親阿」、「這篇文的大綱：我很有錢，但喜歡我的女生都是條件不好的」、「當然差太多！你是吃爸媽給你的，別人是靠自己打拚來的，價值觀當然不一樣」、「這跟繼承家業沒關係，你自己的問題，繼續單身吧兄弟」；也有人給出實際建議，「身高不完全是問題耶 ，169又沒真的很矮，很明顯你只是缺乏認識，同溫層女性的管道，你有興趣或愛好嗎？從這方面下手吧」。（編輯：潘毅）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀