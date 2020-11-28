2020尾聲近了！「4生肖」錢財暴漲　第2位投資獲利爽數錢

2020要迎來最後一個月了，而陽曆12月又有哪幾個生肖能進入財運、事業運的最佳紅榜呢？塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號就分享了財氣滿滿「4生肖」，快來看看自己本月有沒有幸運上榜吧！

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▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

× ▲知名命理師艾菲爾。（圖／翻攝自艾菲爾臉書）

陽曆12月，生肖狗的財運與工作運特別平順，之前低迷的事業、窘困的錢財，都能在貴人提攜下成功迎來轉機。特別是想兼職、創業的生肖狗，會有個能力強、願意資助你的合夥夥伴找上門，使你在創業、兼職的路上更加順遂，很快就能闖出一片天！而上班族本月有出差外派的機會，加上年底之時，有望領到還不錯的紅利獎金，讓你今年終於可以來個漂亮收尾了。





第三名、生肖蛇





陽曆12月，生肖蛇可說是萬事圓滿、喜氣洋洋了。事業上順風順水，你加入、主導的工作都能順利成功，讓公司及領導對你讚賞有加，升職加薪的機會就要到來！而想事業轉型、跳槽、創業的生肖蛇也可以好好考慮，此時是你大突破的最好時機，好好把握，你很容易就能喜提圓滿收穫。另外這個月生肖蛇的家宅運特別好，不是你旺你對象，就是你對象旺你喔！





第二名、生肖鼠





陽曆12月，生肖鼠的工作運越來越穩定，財運也是表現亮眼！本就負責努力你，這一年的付出與表現，領導全都知道，你本月的升遷運特別好，有望在農曆年前就順利升職，也可能直接調到別處做領導。而財運則是喜獲各種天降橫財，之前的投資終於獲利，使你口袋賺飽飽，就連過去借出去的錢也能在此時收回，讓你順利過好年。今年年底就是生肖鼠名利雙收的最佳時機。





第一名、生肖猴





陽曆12月可說是生肖猴喜慶洋洋、財源滾滾的豐收月了。你的事業成功逢凶化吉，之前因大環境影響而銳減的工作與收入，終於在此時得到回升；特別是求職、轉職、跳槽的生肖猴，很快就能得到極佳的工作機會，好好把握，這會是你人生的轉捩點。財運方面，一帆風順的事業為你帶來豐厚正財，若過去沒接觸投資理財這方面的生肖猴，本月是你開始考慮理財的最好時機，好好準備，很容易就能大豐收。（編輯：郭佩蓉）

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