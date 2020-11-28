樂活獅子會熱心公益　宴請喜樂憨兒饗美食

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▲社頭樂活獅子會在北斗鎮哈比雪兒餐廳，宴請喜樂保育院喜憨兒大饗美食。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲社頭樂活獅子會在北斗鎮哈比雪兒餐廳，宴請喜樂保育院喜憨兒大饗美食。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

社頭樂活獅子會本著行善做公益服務社會的精神，在需要的地方看見自已的責任，用愛與行動關懷社會，會長林家宏得知身障者就業之路經常遇到挫折及困難，他秉持尊重生命、關懷弱勢理念，支持身障者可以擁有一份穩定的工作，生活能充滿自信與自我的肯定，因此號召獅友們共同參與，以行動成就身障者就業。

▲社頭樂活獅子會購買200多包「喜樂水餃」做公益。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲社頭樂活獅子會購買200多包「喜樂水餃」做公益。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

樂活獅子會輔導會總監蕭文龍說，吃水餃也能做公益，每一顆水餃都是身障朋友純手工用心捏製的，豬肉也是安全檢驗合格，更通過IS22000、HACCP認證，讓消費者買得安心、吃得放心。喜樂水餃坊人員現場示範包製水餃，邀請來賓一起加入DIY體驗活動，不同造型，大、小不一的水餃呈現在眼前，大家享受包水餃的歡樂時光。

▲在寬廣翠綠的草皮上踢足球，自由奔放享受無比的美好。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

× ▲在寬廣翠綠的草皮上踢足球，自由奔放享受無比的美好。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.28）

經營哈比雪兒餐廳的負責人劉耿銘也是樂活獅子會活動主委，除熱心公益外也義務提供餐廳成為喜樂水餃銷售站，方便民眾從消費中就能做公益，今日特辦理喜樂水餃微笑傳愛活動，招待喜樂師生享受Buffet歡樂好食光，飯、麵、壽司、炸物、現炒青菜、飲品、豬排等美食。更安排駐唱藝人現場演唱，以喚起更多人加入愛的行列，歡喜做公益，幫助身障者走向人生的康莊大道。

林玉嫦表示，感謝樂活獅子會贊助此活動，讓喜樂憨兒體驗不同的生活意境，有吃、有喝、有玩、有唱，尤其飯後安排員林翻騰健身運動館林彥勳教練，前來帶領戶外足球運動，在寬廣翠綠的草皮上踢足球，自由奔放享受無比的美好。哈比雪兒餐廳公益推展喜樂水餃，一樣是店面，但多了一份的愛心及付出，共同陪伴喜樂憨兒多走一哩路。