父母0存款！25歲妹淚訴「家庭悲歌」 眾唏噓：真的別生
父母0存款！25歲妹淚訴「家庭悲歌」 眾唏噓：真的別生
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-28 20:25:59
原生家庭的經濟狀況，對孩子的成長來說，有著最直接的影響。近期就有一位女網友分享自身遭遇，更苦勸「沒有能力請不要生小孩」，引發眾多網友共鳴。
25歲的女網友在《Dcard》上分享自己小時候的經歷，「爸爸是工人、媽媽是家庭主婦，每個月的薪水幾乎都拿去還債，完全沒有存款，在大家可以買玩具的時候我只能在旁邊看，當大家可以過年買新衣的時候，我們家只能默默地說要工作無法回去過年，因為沒錢包紅包！直到我高中開始半工半讀」。不料等到原PO即將成年之際，爸爸竟意外罹癌，而家裡的經濟狀況，自然也沒辦法買保險，「只能無助地等爸爸過世，後來還背了一筆龐大的醫療費，以及母親積欠的百萬債務」，而媽媽則因為身體不好，一直無法工作。
現在全家的經濟重擔落到原PO身上，她必須養媽媽、養妹妹還要還債，這樣的慘痛經歷讓她忍不住哭訴：「拜託沒有錢的情況下，不要生小孩，不要讓你的小孩去承擔你負不起的責任，真的很痛苦！」令人心疼的遭遇也掀起眾多網友共鳴，「自己苦就算了，連小孩都拖下水是什麼意思？尤其是養兒想防老的那種更母湯」、「階級複製」、「建議妳直接拋棄繼承，帶著妹妹出去外面租房子重新生活，妳會發現輕鬆很多」、「我家也差不多，完全不想結婚，能養活自己就不錯了，別害人」。（編輯：潘毅）