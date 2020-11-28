黑嘉嘉親姊現身！「超仙顏值」曝光 粉絲狂讚：基因強大
黑嘉嘉親姊現身！「超仙顏值」曝光 粉絲狂讚：基因強大
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-28 21:20:45｜update2020-11-28 22:01:28
知名旅日台灣圍棋棋士黑嘉嘉，擁有高顏值以及仙女氣質，更在近期的金馬獎中穿著裸背洋裝，吸引全場目光。今（28）日她又在個人社群上貼出與親姊姊黑萱萱的合照，而兩人的「超仙顏值」更讓粉絲大讚：「基因太強大」。
圍棋棋士黑嘉嘉，除了精湛棋藝外，近期也積極朝戲劇方面發展，還奪下金馬中奪下「最佳劇情長片」的《消失的情人節》中演出要角。今（28）日黑嘉嘉出席活動，沒想到親姊姊黑萱萱卻前來探班，讓她開心地在IG貼出兩人合照大喊：「姐姐第一次來探班～嬉しい」，兩人站在一起也形成絕美畫面。
過去黑嘉嘉曾在接受專訪時指出，小時候姊姊剛上小學時，很多科都考一百分，而外公則以此為例勉勵嘉嘉「以後也要跟姊姊一樣」，不過從小就極度有想法的黑嘉嘉則回應：「我就說，姊姊是姊姊，我是我！」不少粉絲看到姊妹兩人驚天的顏值後紛紛大讚，「基因太強大了」、「終於看到黑嘉嘉的第一個學生」、「姊妹都是仙女」、「嘉嘉是甜美可愛的仙女，姊姊是美麗霸氣的女神」、「嘉嘉與萱萱同台耶」。（編輯：潘毅）