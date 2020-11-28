老闆「豪灑8億送員工」！秘書爽靠股票賺翻　36歲秒退休

許多人都希望在職場上能遇上好老闆，但若要遇到「大方不吝嗇」的老闆，那就是可遇不可求的了！在英國就有一名48歲的億萬富翁馬修（Matthew Moulding）先前拿出2100萬英鎊（約新台幣7.96億）的鉅款分送給所有員工，而他的助理兼司機，甚至也靠著公司股票分紅，在36歲就能爽爽退休享福。

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綜合外媒報導，馬修（Matthew Moulding）和夥伴約翰（John Gallemore）在2004年共同創立了「The Hut Group」電商公司，網站上連結了上百個國際網站。馬修也在過去這16年間，靠著公司累積了數百萬美金的財富。而公司也在今年9月上市後，募得了8.3億英鎊的資金，成為英國史上最大規模的公司之一。

▲馬修（Matthew Moulding）不僅常常回饋社會，對員工也是相當慷慨。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

據報導，雖然現如今馬修賺了大錢，但他始終都沒忘記自己是從工人階級的家庭出身，常常回饋社會，先前不僅捐了75萬英鎊（約新台幣2849萬）的年薪給慈善單位，又再捐了1000萬英鎊（約新台幣3.79億）支援新冠肺炎（COVID-19）救治工作，並捐贈要價200萬英鎊（新台幣約7600萬）的防護設備給醫療人員。

他對員工也相當慷慨，報導指出，他去年拿出2100萬英鎊的現金，分送給位於曼徹斯特總部的員工，加上公司有將股票分給員工，因此不少員工在一夜間紛紛變成千萬富翁，像是他的司機兼秘書，在36歲就能爽爽退休，享受生活。（編輯：郭佩蓉）