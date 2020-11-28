男方「月收沒10萬」別嫁？人妻曝慘痛經歷：別為愛情盲目
男方「月收沒10萬」別嫁？人妻曝慘痛經歷：別為愛情盲目
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-28 22:48:35
現代人邁入婚姻，要考量的越來越多，而經濟來源就是最重要的一點。近期就有一位離婚的人妻，以過來人身分呼籲「若男方月收沒10萬，千萬不要盲目選愛情」。詳細過程曝光後，也引發爭論。
一位在臉書《靠北婚姻2.0》上抱怨，「挑選未來另一半要慎重考慮，重重考驗，寧可守身如玉也不放低標準隨便嫁人，千萬不要盲目選愛情」；她隨後分享自身遭遇，自己當初為愛情盲目，犧牲奉獻為夫家，卻不被珍惜，所作的事都被認為是應該，被婆婆、姑姑欺壓，不管做什麼長輩都有意見，還要包辦三餐及所有家事，連家中晚輩都沒給尊重，「媳婦簡直就是一個免費的傭人」。這樣的生活過了3年後，原PO終於受不了選擇離婚，並對未婚女子們喊話：「優先考慮月收入要10萬以上，願意把賺的錢通通給老婆管，這樣男生才是優先考慮，並要求老公結婚必須買房搬出來自己住，千萬不要跟公婆住，因為一定會被凹做各種事，他們會認為這是應該的，不會把你當媳婦看」。慘痛遭遇曝光後也掀起論戰，不少人紛紛回應，「我的婆婆也很傳統，連我的衣服都不準放在先生衣服上」、「臺灣進入少子化，這種思想要負一部分責任」、「什麼年代了還那麼多的陋習傳統」、「很慶幸你走出來了，替妳開心」；但也有人持相反看法，「要求男生月收入10萬以上，那妳的收入是否也有十萬以上？」、「收入要10萬那句我不能同意」、「講明下一次擇偶條件是提款機比較快」。（編輯：潘毅）