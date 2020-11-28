22歲妹深夜叫霸王車！用「肉體付錢」遭司機拒絕：她太醜

現今科技愈來愈發達，生活中有各種叫車APP，不僅帶動新行業發展，也讓人們的生活更便捷，不過其中「安全性」也是不少人的考量因素，然而中國大陸卻有計程車司機深夜載到一名女子，竟想用「身體付款」，司機後來也將她直接載往警察局，並透露整件事情的來龍去脈。

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綜合陸媒報導，中國一名王姓滴滴車（計程車）司機，入行2年，什麼樣的乘客都碰過，也稱的上是名「老司機」了，不過近日凌晨卻碰上一名女乘客讓他既傻眼又無言，因為這名女子搭車拒付車資就算了，甚至還試圖要用「身體償還」，王男當場就直接拒絕，並將女子載往警局。

▲楊女深夜搭車不僅拒絕付車子，甚至還要用「身體償還」。（圖／翻攝自陸媒-網易NETEASE）