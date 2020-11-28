22歲妹深夜叫霸王車！用「肉體付錢」遭司機拒絕：她太醜

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22歲妹深夜叫霸王車！用「肉體付錢」遭司機拒絕：她太醜

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-28 23:15:23

▲中國一名滴滴車司機，日前深夜遇上一名22歲女子，不僅不付車資，甚至還要用「身體償還」，而司機也拒絕她並將她載往警局。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲中國一名滴滴車司機，日前深夜遇上一名22歲女子，不僅不付車資，甚至還要用「身體償還」，而司機也拒絕她並將她載往警局。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

現今科技愈來愈發達，生活中有各種叫車APP，不僅帶動新行業發展，也讓人們的生活更便捷，不過其中「安全性」也是不少人的考量因素，然而中國大陸卻有計程車司機深夜載到一名女子，竟想用「身體付款」，司機後來也將她直接載往警察局，並透露整件事情的來龍去脈。

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綜合陸媒報導，中國一名王姓滴滴車（計程車）司機，入行2年，什麼樣的乘客都碰過，也稱的上是名「老司機」了，不過近日凌晨卻碰上一名女乘客讓他既傻眼又無言，因為這名女子搭車拒付車資就算了，甚至還試圖要用「身體償還」，王男當場就直接拒絕，並將女子載往警局。

▲楊女深夜搭車不僅拒絕付車子，甚至還要用「身體償還」。（圖／翻攝自陸媒-網易NETEASE）
▲楊女深夜搭車不僅拒絕付車子，甚至還要用「身體償還」。（圖／翻攝自陸媒-網易NETEASE）
而值班員警一看，便發現這名女子已經算是「慣犯」了，原來這已經是她第4次因爲同樣離譜的行爲，被帶進派出所了。警方也表示，這位女乘客姓楊，今年22歲，這是她的「慣用手段」，她經常穿著暴露在深夜叫車，最後拒付車資，試圖引誘司機用身體來償還車費，若司機同意了，她便會在事後勒索錢財。
▲楊女面對警方詢問，還否認自己並非不付錢，而是司機沒問。（圖／翻攝自陸媒-網易NETEASE）
▲楊女面對警方詢問，還否認自己並非不付錢，而是司機沒問。（圖／翻攝自陸媒-網易NETEASE）
而面對警察的詢問，楊女還為自己辯解，表示不是自己不給錢，而是王姓司機並沒有向她收錢，還要求與她當朋友。不過當王男被問到「怎經的起誘惑」時，他也坦然地回應「她太醜，我沒要」，而楊女目前也依法被刑事拘留，警方也提醒司機，若遇上類似情況，務必要在第一時間報警。（編輯：郭佩蓉）
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