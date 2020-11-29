北部受東北季風影響天氣濕涼　下週日起低溫下探至16度

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北部受東北季風影響天氣濕涼　下週日起低溫下探至16度

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-11-29 09:21:17

▲受鋒面與東北季風影響，北台灣會是濕濕涼涼的天氣。（圖／NOWnews資料照）
▲受鋒面與東北季風影響，北台灣濕涼天氣將維持至下週。（圖／NOWnews資料照）
今（29）日受東北季風影響，桃園以北、東北部高溫約20、21度，入夜後則轉涼至最低16度；中南部地區則日夜溫差大，白天高溫達28度，晚間後則有最多10度以上溫差。中央氣象局預測，北部、東北部涼冷天氣將維持到下週六，週日晚間起低溫將下探16至18度，較空曠地區可能有機會更低。
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中央氣象局指出，今日東北季風持續影響，桃園以北、東北部高溫約20、21度，竹苗及花東地區高溫約23、24度，中南部白天仍有27、28度高溫，入夜後中部以北、東北部低溫約16至18度，空曠地區不排除更低一些，南部及花東19、20度，中南部地區日夜溫差大，南北溫差也比較大，請大家留意溫度變化適時增減衣物。
天氣方面，氣象局表示，桃園以北、東半部地區及恆春半島有短暫雨的機率，建議外出攜帶雨具備用，其中東北部地區及大台北山區仍有局部大雨或較大雨勢發生的機率，請多加留意，至於其他地區（新竹以南）則維持多雲到晴的天氣。

至於未來一週天氣如何？氣象局預測，下週一至下週六（30日至12月5日）北部及東北部氣溫天氣較涼冷，高溫僅剩下20至22度左右，中南部則仍有27至30度高溫，花東約23至25度，預計此波東北季風下週日晚上至下週一清晨中部以北及東北部低溫將下探16至18度，較空曠地區可能有機會更低，其他地區約19至21度；降雨方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區留意局部大雨或較大雨勢，中南部仍維持多雲到晴、溫差大的天氣型態。

此外，氣象局提醒，東北風偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至10級強陣風；東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動請注意安全。
根據環保署空氣品質預報資訊，29日受東北季風影響，中部以北擴散條件良好，空氣品質較佳；雲嘉南沿海地區午後因風速較強，可能引發地表揚塵；北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「普通」等級，雲嘉南空品區局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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