水煮蛋剝開驚見「詭異黃點」！女嚇壞不敢吃　內行曝真相

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水煮蛋剝開驚見「詭異黃點」！女嚇壞不敢吃　內行曝真相

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-29 10:02:32｜update2020-11-29 10:02:39

▲網友分享自己煮完水煮蛋後剝開，卻發現蛋白上有詭異小黃點。（圖／取自Pixabay、翻攝我愛全聯好物老實說）
▲網友分享自己煮完水煮蛋後剝開，卻發現蛋白上有詭異小黃點。（圖／取自Pixabay、翻攝我愛全聯好物老實說）
水煮蛋是日常非常常見的一種食物，如愛健身的人、飲食較為清淡的人都會自己買回家烹飪，但近日，一名女網友分享自己煮完水煮蛋，剝完殼之後卻發現蛋上面都有「小黃點」，讓她非常緊張這是否正常，貼文引發熱議。
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原PO在「我愛全聯好物老實說」貼文指出「最近去全聯買了一盒蛋，用電鍋煮熟之後，剝開發現每個蛋的蛋白都有一個小黃點，請問這是正常的嗎？」疑似懷疑買到不是很新鮮的雞蛋。
▲網友分享自己煮完水煮蛋後剝開，卻發現蛋白上有詭異小黃點。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）
▲網友分享自己煮完水煮蛋後剝開，卻發現蛋白上有詭異小黃點。（圖／翻攝我愛全聯好物老實說）
貼文一出，網友紛紛回應「不用擔心，這應該是你用電鍋直接接觸鍋底」、「鍋底燒焦+1」、「蛋殼碰電鍋底部的地方會有」、「電鍋煮的話，是正常的，接觸鍋底的痕跡」、「電鍋煮的話，就是燒焦喔別擔心」、「就像鍋巴一樣的顏色，是正常的」。
另外，也有內行網友建議「如果用電鍋，最好用個蒸蛋架比較好，以免受熱集中底下導致有黃點」、「用電鍋可以加個蒸架，常常墊鍋子或盤子的那種，放在上面就不會有黃點了」。（編輯：張嘉哲）
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