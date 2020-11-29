沒停紅線被開單？台南妹傻眼「警察甲賽」 網一看全打臉
沒停紅線被開單？台南妹傻眼「警察甲賽」 網一看全打臉
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-29 10:26:38
騎開車上路不只在駕駛期間需要遵守交通法則，「停車」也是一門大學問，除了一般常見的紅線違規停車，包含臨停及併排停車的觀念用路人更應該加強。近日，一名台南女子收到檢舉罰單，讓她氣得大罵「警察甲賽」貼文引發熱議。
一名台南女網友在「爆料公社」上傳一張罰單，只見照片顯示，是今年9月16日在台南永康大灣路遭民眾檢舉小貨車「併排臨時停車」，遭處新台幣600元罰款，不過對於此處置，讓原PO氣得發文嗆「這到底算不算併排？還是警察單位是甲賽的？」罰單照片一出，不少網友紛紛表示「旁邊有機車就是併排啊」、「併排停車一般車輛側邊有摩托車與腳踏車，也算在併排停車取締項目內啊」、「就很多人沒被罰過，還自以為對....」、「還敢叫別人甲賽！自己違規在先」、「摸摸鼻子繳罰單比較實在，都被拍了」、「警察開得很客氣了，我記得併排停車不是罰2400嗎」、「大家是不是覺得沒停紅線就可以啊...駕照重吧」。事實上，根據《道路交通管理處罰條例》第55條規定，若不依照順行的方向，或沒有緊靠道路右側、在單行道上不僅靠右邊，或者併排臨時停車，可以處新台幣300元以上、600元以下的罰鍰。（編輯：張嘉哲）