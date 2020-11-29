國小女兒「12字造句」洩家庭秘密？媽一看喊冤　網全笑翻

小孩童言無忌，往往不小心就洩漏了大人想隱藏的秘密。近日一名女網友就在臉書社團《爆怨2公社》中分享國小女兒的造句作業「不但...還...」，短短「12字」讓她瞬間崩潰，不禁直呼「大人啊！冤枉哦！」而其他網友看後則是笑翻。

我是廣告 請繼續往下閱讀

原PO貼出寶貝女兒的造句作業，只見其中一題「不但...還...」女兒寫下「媽媽不但很厲害，打人還很痛。」讓她一看答案就傻了，不禁直問寶貝女兒「媽媽在你心目中真的是這樣嗎？要說我厲害又要說我打人很凶，你是在稱讚我還是要要表達什麼呢？」

▲一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》中分享女兒的造句。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

而網友看了此造句後也全笑翻，紛紛留言「正解：媽媽打人很厲害很痛」、「正確應該是：媽媽不但會打人，而且還很痛」、「童言童語真可愛」、「只能怪女兒太誠實了」、「爸媽總是寫作業時最佳主角」、「因為打人很痛，所以覺得媽媽很厲害」。對此，原PO則澄清「重點，我很少在打她阿！大人阿~~~冤枉哦！」

此外，還有不少人分享孩子們的有趣傑作，「我女兒寫：我媽媽長得很漂亮，但是脾氣卻很不好。」「我還看過有小朋友造句是：爸爸媽媽陸陸續續的進來，真不知他到底有幾個爸爸媽媽」、「我兒子在作文裡把我寫成母老虎，而這篇作文還被選入學校週刊內，學生一人一本，全學校都知道我是母老虎」。（編輯：許苡晴）