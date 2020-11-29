養女友一年噴30萬！男看貸款廣告心動 網嚇壞：裝啥盤子
養女友一年噴30萬！男看貸款廣告心動 網嚇壞：裝啥盤子
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-29 12:43:42
有些人在男女朋友交往期間會為了面子，不斷請客、送禮，因為擔心如果自己沒錢，另一半會不會因此離開。近日，就有網友抱怨，交女友也非常花錢，自己省吃儉用存了快30萬元，但卻在認識女友後常常請客，也因為顧及面子，禮物越送越貴，甚至想去借貸款來養女友，貼文也引起熱議。
原PO在《靠北女友my girl》表示，自己畢業後工作一年省吃儉用存了快30萬元，認識女友後常常出門約會，他都會請客，也會送生日節日各種禮物，而且為了面子還越送越貴，「生日跟一週年送的包包加起來就10萬元，一個月約會起來大概花2萬元」，讓他非常頭痛。再加上疫情的關係，原PO的工作也保不住，已經將近半年沒工作了，但他仍堅持帶著女友吃好喝好到處玩，「為了面子，我好怕她知道我沒什麼錢就離開我，上個月刷簿子還有2萬多，今天我去刷了一下簿子，發現只剩下3000多」。
原PO也透露，自己還跟女友約好過一陣子要去墾丁玩，但這也讓他苦惱「我到底該怎辦？我不想失去她，她是我的真命天女，沒遇過這麼合得來的，雖然開銷大了一點」，而原PO前幾天有看到「借50000元、實拿47500元，分6個月攤還」的貸款，面對這種情況，讓他相當猶豫要不要去借貸款。網友們看完也紛紛回應，「傻了嗎，沒錢她一樣跑掉，早跟晚而已」、「原來真命天女是用錢堆出來的，好貴」、「我看到了一個年輕人殞落的故事」、「才在一起一年就把自己身家賠下去了」、「裝有錢還不如好好溝通」、「裝什麼盤子啊...自己都要吃土了」、「要花錢的不要跟我說什麼真命天女啦」、「又一個行動ATM」。（編輯：許智超）