買房等存夠錢一次付清？內行臉綠「瘋了嗎」 殘酷真相曝
買房等存夠錢一次付清？內行臉綠「瘋了嗎」 殘酷真相曝
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-29 12:02:01
買一棟屬於自己的房子是不少人的夢想，但近年來房價高居不下， 讓不少年輕人嘆「就算不吃不喝好幾年都買不起」。近日，就有網友分享自己年收入破百萬，因為想要存夠錢後一次購入房屋，但貼文一出，卻被許多人點出關鍵急喊「先貸款吧！」
原PO在PTT貼文指出「目前的工作年薪穩定120萬至130萬，吃家裡住家裡，一年估計可以存個一百萬，目前27歲，家裡面一直叫我去買房，可是總覺得很沒有安全感，萬一工作突然沒了該麼辦？也不知道房子賣不賣得出去」。「最後如果搞到被法拍很虧耶，所以我想說把錢拿去投資股票，等到存錢到800萬的時候，再來去買房，大概35歲能夠達成，加上爸爸贊助的頭期，這樣貸款也沒有壓力了，隨時有錢可以還清，但老爸一直罵我太蠢，我就是不喜歡欠錢的不安全感啊」。貼文一出，網友紛紛回應「瘋了嗎，等到你35歲，房子八百萬都變一千八百萬了」、「給你參考，我台南老家10年前買299萬，現在已經漲到1200萬了」、「再等8年八百萬買不起了」、「先貸款了啦，房價會再漲的」、「傻，因為你的投資也不一定會如你預期的漲」、「房子漲價的幅度>利息，別再傻了」、「要這樣大概一輩子買不到房」。（編輯：張嘉哲）