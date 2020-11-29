月收55K警察不幹了！女跳槽「薪水更低」　理由全場讚爆

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而她也列出當警察的缺點「永遠不知道原本排好的休假會不會取消，只要長官一句話，遠在天邊都要回來，訂好的行程只能自己認賠，只要有一次趕不回來，你就是全所罪人，長官會記恨你非常久」、「長官永遠自認聰明，跟不上時代又脫節...真的莫名其妙」、「輪班制影響身體狀況，同事不少人或多或少都有毛病」、「同事素質落差非常大，有跟老婆打來警局鬧、劈腿、愛約X、上班還在酒醉，簡直荒謬至極」。
最後原PO則是認為「社會對於警察非常不友善，每天都在罵警察，執行公權力不被尊重，被打被罵不能還手」原PO感嘆，都在單位待了四年，怎能不習慣，真正不習慣的是種種累加的原因，最後選擇辭職，以當警察薪水55K來說，現在的工作一個月頂多加班3天，一個月也有46至48K，「我要跟大家說，警察真的不是一個很好的工作，給我一個月10萬我也不會回去」。
貼文一出，網友紛紛回應「人各有志！佩服你轉換跑道的勇氣，這是為自己而活」、「雖然你已經離職了，但不免還是想因為你的正直跟勇敢稱讚你」、「朋友當警察後就都約不出來了＝＝說有排休又說不一定，真的很傻眼」、「我想按一百個讚！真的不管做了多少、能力多好，比男警多強還是會被當花瓶」、「男友也是警察，上面這些他都講過哈哈」、「超棒的！請繼續為自己人生加油。」（編輯：張嘉哲）