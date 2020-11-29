浪貓盯樓梯狂喵！她蹲下一看「整疊鈔票」驚呆：是招財貓
浪貓盯樓梯狂喵！她蹲下一看「整疊鈔票」驚呆：是招財貓
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-29 16:01:06
有些人有藏私房錢的習慣，藏的位置更是千奇百怪，但被發現也會非常尷尬。對此，泰國一名網友在進家門時，發現附近兩隻小貓正不斷的喵喵叫，沒想到蹲下來一看，竟發現樓梯縫裡藏著380泰銖（約350台幣），讓她忍不住直呼「根本是招財貓吧」。
《泰國清邁象》日前分享一個有趣的故事，一名泰國的女網友在進家門時，突然發現兩隻附近的小花貓，朝著公寓的樓梯看得出神，而且還不斷喵喵叫，樣子看起來十分可愛，但她卻發現兩隻小花貓的視線，總是望著同一個地方，這讓她感到相當疑惑。女網友也好奇的蹲下來，想看看兩隻小花貓到底在看什麼？沒想到，她竟然發現在樓梯縫中間，藏著白花花的鈔票，總共有380泰銖（約350台幣），這也讓女網友又驚又喜，忍不住將過程PO上網，並且驚嘆「根本就是貨真價實的招財貓」。
許多台灣網友看到也紛紛回應，「母湯阿，人家的私房錢啦，都被挖走了」、「這貓厲害」、「雖然很厲害，但還不要亂拿」、「我也要拿罐頭去餵貓了」、「藏在這裡也能挖出來，幫失主哭哭」、「超強招財貓阿，但錢還是不要亂拿吧」、「那是某人的私房錢吧」、「原來招財貓是真的」、「這兩隻貓咪的技能太強了吧」。根據《民法》拾得物新修正規定，對於價金500元以下拾得物，仍應規定送交警察機關，如果是物品價值超過500元，依《民法》第803條第1項本文規定，撿到遺失的東西應從速通知失主、所有人、其他有領取權利的人或報告警察、自治機關，報告時，應將其物一併交存。（編輯：許智超）