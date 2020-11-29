交往3月就淡了！男狂撒嬌惹反感　網「一語」神解被讚翻

男女交往必然會經歷許多風風雨雨，除了共創快樂美好的回憶，也不免會遇到難以解決的問題。近日一名男網友就在臉書《靠北女友 my girl》中透露，自己與女友交往3個多月，但女友最近對他的態度卻很「淡」，他心急如焚，狂跟女友撒嬌，怎料女友卻說想要平淡，讓他頓時不知所措，只好跪求網友指點迷津，結果一名女網友就直回「一句話」，引起許多人共鳴。

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原PO發文表示，他跟女友在一起3個多月了，女友最近跟他聊天都很淡，且他們也時常吵架，他因為很愛女友，更不想放手，於是便不斷向女友撒嬌，直到某天，女友突然跟他說「我不想要你這樣一直撒嬌...」希望他可以平平淡淡就好了，他才意識到「這現象似乎不是磨合期？」便求助大家「我該怎麼辦？」

▲一名男網友在臉書《靠北女友 my girl》中透露，自己與女友交往才3個多月，但女友最近對他的態度卻很「淡」。（圖／翻攝自臉書《靠北女友 my girl》）

問題一出，網友隨即議論紛紛「女生好像比較喜歡能保護她、有男人樣的男生，老是像小孩，女生久了似乎不喜歡。」「我愛妳不如一句我養妳」、「就放手啊！有事喔！」「那你就淡淡的啊」、「過太爽啊，如果你們兩個每天都會充實自己，根本不會這樣...」「3個月就這樣了，可以分手了」、「最自己不會嗎？」「可能你撒嬌起來不討喜吧！」

另還有一名女網友直說「撒嬌沒用，要撒錢，撒錢沒用的話，就灑脫點吧！」這句話也讓不少人都超認同，「今天就是你講話最中肯」、「說的太好了」、「不是好現象，灑脫點吧！下一個會更好。」（編輯：許苡晴）