看板寫滿詭異文字！台人讀出來「秒揪亮點」：是南部口音

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看板寫滿詭異文字！台人讀出來「秒揪亮點」：是南部口音

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-29 15:30:18

▲網友看到一個疑似關於垃圾的告示，上面的文字卻讓他看不懂。（示意圖／翻攝自《爆廢1公社》及《pexels》 ）
▲網友看到一個關於垃圾的告示，上面的文字卻讓他看不懂。（示意圖／翻攝自《爆廢1公社》及《pexels》 ）
因台灣族群多元，不同地區的閩南語慣用口音都有極大差異。近日，就有網友分享一張照片，一個黃色看板竟寫著「不是國語」的文字，就算讀出來也很難理解，他只好上網求助，希望有人能幫忙翻譯，貼文一出，也吸引許多網友的熱烈討論。
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原PO在《爆廢1公社》貼出一張照片，可以看到一個黃色看板，內容是關於丟垃圾，上面寫道「哩系青每、呀系四隻腳，庶狼賣嘸嘈嘸小，你家圾垃不要來這裏丟！跨嘸逆？」看到這奇怪的寫法，讓他忍不住問「求翻譯！這是南部口音還是北部口音？」
▲許多網友一看到，尾音是「逆」，立馬推測是南部口音。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲許多網友一看到，尾音是「逆」，立馬推測是南部口音。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
許多網友看到也紛紛回應，「應該是南部的吧」、「我竟然秒懂」、「淺顯易懂，南部人無誤」、「大膽猜測是高雄口音」、「唯一敗筆，垃圾寫顛倒」、「雖然是罵人但有種莫名的趣味感」、「最後那個『逆』，推測是南部口音」、「一看腦中自動翻譯，這是南部的口音」。
還有貼心的網友幫忙翻譯解惑，「是瞎子、還是四隻腳（意指畜生）？做人不要沒臭沒小（意指太過分），你家垃圾不要拿來這丟！看不懂嗎？」、「唯一的難點應該是無臭無小這個，主要是說人沒品，我聽我媽罵過，四隻腳指的就是畜牲，青每是指瞎子，白目」。（編輯：許智超）
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