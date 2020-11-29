30歲還在超商打工很丟臉？網抖「驚人真相」：你想不到吧
30歲還在超商打工很丟臉？網抖「驚人真相」：你想不到吧
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-29 16:37:00｜update2020-11-29 16:53:18
台灣的便利商店密集度超高，常常一條街就有10幾間，店員也隨著店舖的規模大小而有人數上的不同，不少人在求學期間也會到超商打工賺零用錢的經驗，不過，就有網友討論「30歲還在超商打工的人在想什麼？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「如果是三十歲以下的人去便利商店打工就算了，但是30歲以上的，如果不是當店長，只是去超商當PT，這種人到底是什麼心態啊，完全看不懂啊，有人能解釋嗎？」貼文一出，網友群起激憤留言「不偷不搶還要被你瞧不起？」、「正當賺錢有什麼不對」、「沒有這些超商店員，你還有這麼方便的生活嗎」、「瞧不起別人工作的人到底個性有多差？」、「觀察人生百態，我想你不懂」、「做超商的你又知道人家什麼身份了....」、「有些大房東做身體健康的你也不知道」。另外，也有人點出關鍵「你沒住過鄉下」，「我說真的超商至少蠻穩定，薪水也比很多傳產高，尤其南部地區，你以為都像北部起薪30K喔」、「腳踏實地老實人，在台南的便利店員工還真是好工作，穩定薪水也比傳產高」、「朋友高雄做健身房客服25K啦，超商28K屌打好嗎？」、「你想不到吧，在中南部，有很多工作薪水都比超商差呢！更別說大夜班台北一堆傳產也被屌打」。（編輯：張嘉哲）