女兒畫飯店床單慘賠2千！眾一看「面積」驚嘆：這超佛心

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女兒畫飯店床單慘賠2千！眾一看「面積」驚嘆：這超佛心

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-29 17:13:34

▲有網友的女兒拿原子筆在飯店床單上塗鴉，被業者要求賠償兩千元。（示意圖／翻攝自《PTT》及《pexels》 ）
▲有網友的女兒拿原子筆在飯店床單上塗鴉，被業者要求賠償兩千元。（示意圖／翻攝自《PTT》及《pexels》 ）
台灣疫情趨緩，國旅熱潮大爆發，不少人會趁著放假和親朋好友一起出遊。近日，就有網友分享，他帶孩子入住一家五星級飯店，沒想到女兒突然拿起原子筆在純白的床單上塗鴉，最後被業者要求賠償2千元清潔費，讓他忍不住問「這價錢是合理的嗎？」貼文也引起熱議。
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原PO在《PTT》表示，日前帶著一家大小入住五星級酒店，沒想到年幼的女兒趁著他們沒注意，拿起藍色的原子筆在白色的床單上塗鴉，他看見之後也立及阻止，後來主動向飯店櫃台告知此事，「被要求清潔費2000大洋，讓小弟有點驚嚇，請問這樣的價錢是合理的嗎？」
▲許多網友認為，這麼大的面積只賠償兩千元，算是很佛心的。（圖／翻攝自《PTT》
▲許多網友認為，這麼大的面積只賠償兩千元，算是很佛心的。（圖／翻攝自《PTT》 ）
許多網友也紛紛回應，「合理啊，這金額是要管教父母的」、「真的要注意小孩」、「還好不是畫牆壁，不然更慘」、「剛好給小朋友一個機會教育，也謝謝你誠實，你是個好榜樣」、「算合理啦，五星旅館床單都不便宜」、「合理，教好小孩不要亂畫就可以省這筆」、「合理啊，算是小孩的教育費」。
內行的網友看到照片也指出，「這種超難洗的，為你的孩子犯錯花2千元能解決，算小問題了」、「那麼大塊2000元，算是很佛了，我還以為只有一點」、「五星級飯店有的會直接標價，會標價的記得都不便宜，浴巾可能一條就要四五百」、「原子筆一般洗衣廠不好處理，有時候要特殊處理」、「覺得貴自己包出去洗回原狀，再還回來應該大於2千元」。（編輯：許智超）
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