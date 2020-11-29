影／彰化伯立歐蕎麥公益路跑　關懷身障者

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彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會為籌建伯立歐家園，今（29）日在二林鎮舉行「2020 Polio Run VII伯立歐蕎麥公益路跑」活動，當地鄉親也設置十多處豪華補給站，起點處就有牛排、鮑魚，終點還有波士頓大龍蝦，讓跑者戲稱「這是比吃到飽，跑到痛風吧」。
今年伯立歐蕎麥公益路跑「星光熠熠」，最近剛出新書並熱衷路跑的田中千繪報名21公里組，電視節目「戲說台灣」及八點檔連續劇明星梁佑南、元六、陳子強、洪喻蕎等人參加7公里組，重度腦性麻痺者「小比」由母親陳嘉齡推著響應這場路跑，報名11公里組。
「跑馬拉松就是要吃到飽！」二林鄉親照「慣例」提供90公斤牛排、30隻波士頓龍蝦、九孔鮑、烤大豬等高級食材，力挺大家響應為愛而跑的熱情，由於二林是國內葡萄酒重要產區，今年還新增「划酒拳」項目，由跑者挑戰關主，猜拳贏的人就送紅酒一瓶，讓跑者驚呼「比去吃到飽餐廳還划算」，沿途也經過盛開的蕎麥花田，已吸引跑者停下拍照，全程活動歡樂聲不斷，猶如參加嘉年華會。
參加半馬組（21K）同時擔任活動公益大使的藝人田中千繪表示，很榮幸獲得理事長的邀請參與伯立歐公益路跑，一起為身障者貢獻心力，活動路線全程平路沒有上下坡，也讓她意外打破自己的半馬紀錄，尤其半馬折返點的補給站還有大龍蝦補給，讓她充分感受到鄉親的熱情。
來自員林參加健康跑組（11K）的跑者趙先生表示，他希望為籌建伯立歐家園貢獻一份力量，所以參加了這項公益路跑，今天雖然有點逆風，但氣溫涼爽適合路跑，活動沿途的蕎麥田美景與二林鄉親啦啦隊的熱情加油，是支持他能全力跑向終點的最大助力。
王惠美表示，透過路跑不僅行銷地方，也宣傳公益，尤其這場路跑，讓小兒麻痺患者走出來，與大家一起在賽道上奔跑，就是展現愛的價值，籌建伯立歐家園計畫，目前經費還差最後一哩路，盼望大家有錢出錢、有力出力，努力把伯立歐家園興建完成。