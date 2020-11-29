影／彰化伯立歐蕎麥公益路跑　關懷身障者

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

影／彰化伯立歐蕎麥公益路跑　關懷身障者

記者陳雅芳／彰化報導

calendar_today2020-11-29 22:00:00

伯立歐蕎麥公益路跑
▲喜樂小兒麻痺關懷協會舉行「2020 Polio Run VII伯立歐蕎麥公益路跑」活動，吸引近3000名跑者與百名身障者參與。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.29）
專為籌建身障者安養機構而辦的公益賽事，第7屆「Polio Run 伯立歐蕎麥公益路跑」今（29）日於二林工商熱情開跑，吸引近3000名跑者與百名身障者參與，為這場被稱作「地表最有愛的公益路跑」，行政院中辦副執行長洪宗熠、彰化縣長王惠美一早到場為選手鳴槍起跑，為勸募伯立歐家園出錢出力。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲第7屆「Polio
▲第7屆「Polio Run 伯立歐蕎麥公益路跑」，彰化縣長王惠美一早到場為選手鳴槍起跑，為勸募伯立歐家園出錢出力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.29）
彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會為籌建伯立歐家園，今（29）日在二林鎮舉行「2020 Polio Run VII伯立歐蕎麥公益路跑」活動，當地鄉親也設置十多處豪華補給站，起點處就有牛排、鮑魚，終點還有波士頓大龍蝦，讓跑者戲稱「這是比吃到飽，跑到痛風吧」。
▲重度腦性麻痺者「小比」由母親陳嘉齡推著響應這場路跑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.29）
▲重度腦性麻痺者「小比」由母親陳嘉齡推著響應這場路跑。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.29）
今年伯立歐蕎麥公益路跑「星光熠熠」，最近剛出新書並熱衷路跑的田中千繪報名21公里組，電視節目「戲說台灣」及八點檔連續劇明星梁佑南、元六、陳子強、洪喻蕎等人參加7公里組，重度腦性麻痺者「小比」由母親陳嘉齡推著響應這場路跑，報名11公里組。

▲當地鄉親也設置十多處豪華補給站，起點處就有牛排、鮑魚，終點還有波士頓大龍蝦。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.29）
▲當地鄉親也設置十多處豪華補給站，起點處就有牛排、鮑魚，終點還有波士頓大龍蝦。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.29）
「跑馬拉松就是要吃到飽！」二林鄉親照「慣例」提供90公斤牛排、30隻波士頓龍蝦、九孔鮑、烤大豬等高級食材，力挺大家響應為愛而跑的熱情，由於二林是國內葡萄酒重要產區，今年還新增「划酒拳」項目，由跑者挑戰關主，猜拳贏的人就送紅酒一瓶，讓跑者驚呼「比去吃到飽餐廳還划算」，沿途也經過盛開的蕎麥花田，已吸引跑者停下拍照，全程活動歡樂聲不斷，猶如參加嘉年華會。

參加半馬組（21K）同時擔任活動公益大使的藝人田中千繪表示，很榮幸獲得理事長的邀請參與伯立歐公益路跑，一起為身障者貢獻心力，活動路線全程平路沒有上下坡，也讓她意外打破自己的半馬紀錄，尤其半馬折返點的補給站還有大龍蝦補給，讓她充分感受到鄉親的熱情。

▲百名身障者也為勸募伯立歐家園出錢出力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.29）
▲百名身障者也為勸募伯立歐家園出錢出力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.29）
來自員林參加健康跑組（11K）的跑者趙先生表示，他希望為籌建伯立歐家園貢獻一份力量，所以參加了這項公益路跑，今天雖然有點逆風，但氣溫涼爽適合路跑，活動沿途的蕎麥田美景與二林鄉親啦啦隊的熱情加油，是支持他能全力跑向終點的最大助力。

王惠美表示，透過路跑不僅行銷地方，也宣傳公益，尤其這場路跑，讓小兒麻痺患者走出來，與大家一起在賽道上奔跑，就是展現愛的價值，籌建伯立歐家園計畫，目前經費還差最後一哩路，盼望大家有錢出錢、有力出力，努力把伯立歐家園興建完成。

▲今年伯立歐蕎麥公益路跑「星光熠熠」，全程活動歡樂聲不斷，猶如參加嘉年華會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.29）
▲今年伯立歐蕎麥公益路跑「星光熠熠」，全程活動歡樂聲不斷，猶如參加嘉年華會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.29）

 
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀