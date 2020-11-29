年底「12星座」愛情運搶先看！雙子桃花超多　仰慕者爆棚

很快就要進入今年最後一個月了，而在12月，你的愛情運又會是如何呢？塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號就公佈了，陽曆12月十二星座的愛情運關鍵提醒，一起來看看吧！老師也提醒，請同時參考太陽、上升星座。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲知名命理老師艾菲爾在微信官方帳號分享了12星座在12月的愛情運勢。（示意圖／取自pixabay ）

× ▲知名命理老師艾菲爾在微信官方帳號分享了12星座在12月的愛情運勢。（示意圖／取自pixabay ）

愛情上，或許是攢夠了足夠的失望，漸漸出現不在乎的態度，就算是心涼透了，也需要好好溝通說明，如果可以，就好好的揮別過去。





金牛座





你的戀情，愛的毫無保留，也不給自己一點退路，總是圍繞著對方打轉，真心建議你，自己的社交圈不可廢，即使吵架受委屈，這些朋友反倒會一直站在你身邊。





雙子座





隨著職場上的氣勢如虹，你的桃花指數也直線攀升，在公開場合，甚至是私人聚會裡，都有著仰慕你的人，多多留意，會有不錯的奇遇。





巨蟹座





感情方面，彼此間的認知大不相同，尤其在金錢的使用習慣上，將會是你們發生爭吵的主要原因，感情的經營有點力不從心。





獅子座





濃烈的感情體驗，將對你的愛情或戀情觀，帶來巨大的改變，這當中藏著滿滿的激情，這個月有墜入愛河的機會。





處女座





愛情上，就不那麼走運，女生的撒嬌沒用；男生的自大討厭，都會讓另一伴感到洩氣，有點讓人包容不下去。





天秤座





引來的桃花都是有目的性的接近，尤其是吃回頭草的人，更加明顯，寧可多一份防備之心，也不要替自己找麻煩，這個月的感情運，算是昏暗不明。





天蠍座





你的另一伴，這個月一定倍感壓力，總是摸不著你的頭緒，而你又不肯直接了當說明白，你在氣對方不懂你，而對方也在氣你太無賴。





射手座





這個月，並不想與人過於親近，而對你有意思的人，你也是一句「當朋友可以長長久久」輕描淡寫地帶了過去，這個月形成了桃花的絕緣體。





摩羯座





你的心地誠實善良，雖然很少表露自己真正的感情，但行為上卻是很忠誠於自己的戀情，戀人就愛你這味，保守悶騷與上進。





水瓶座





對於愛情，你可能有點絕望了，被告白的對象狠狠的射中一槍，逃避療傷都來不及了，這個月恐沒心思再試試下一段。





雙魚座





對於自己喜歡的對象，都會小心翼翼的守護及守候，這個月不論是單身或是有伴的魚兒們，感情運上都很順遂。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】