拿老爸生前號碼買彩券！男驚喜中1千萬　一看日期飆淚了

不少人都會有購買樂透彩券的習慣，希望能受到運氣之神的眷顧一夜致富，不過也產生各種相信迷信而導致破財的案例。但日前在澳洲就有一名男子，因為新冠疫情遭到裁員，沒想到在他萬念俱灰的時刻，選用爸爸生前的電話號碼下注，竟然意外中了54.9萬元澳幣，讓他忍不住驚訝的飆淚。

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根據外媒報導，澳洲有一名男子連續九年保持買彩券的習慣，先前因為疫情遭到開除，雖然生活過得困苦，但還是會到彩券行下注。而就在他失業的這段期間，突然接到了彩券中心的電話，告訴他是11名中頭獎者之一，幸運中獎可以領到54.9萬元澳幣，相當於新台幣1152萬元。

▲這名澳洲男子用父親生前的電話號碼下注，意外獲得千萬大獎。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不可置信的他聽到消息後，這才回頭對了手中的彩券，發現接到中獎電話的這天恰好是爸爸的冥誕，而手上這張價值千萬的彩券號碼不就是自己用已故父親的電話號碼選號的，這個巧合也讓他當場感動的表示「實在是讓人難以置信」，更感激的直呼「這肯定是他給我的祝福」。

不僅如此，該名幸運獲得頭獎的男子也表示，自己打算利用這筆錢用在買房子上，因為疫情而失業加上連續十年的租屋生活，因為這筆獎金將有了不一樣的改變，他也提到自己打算利用這筆錢撐到找到下份工作為止，最後也開心的表示「我終於要擁有一間屬於自己的房子了！」。（編輯：楊智傑）