他訂婚典禮「愛上老婆閨蜜」！1句話秒說服她　成功3人行

常聽聞很多情侶、夫妻，都是因為第三者出現而導致感情破裂，最終到了分手、離婚的境地。不過，在德國卻有一對情侶，31歲的汽車烤漆工人派翠克（Patrick Friedrich）和24歲女友拉瑞莎（Larissa Mader），今年初訂婚後，男方在婚禮上認識了女方的好姐妹蘿拉（Laura Hinsche），豈料倆人竟互相產生好感，最後拉瑞莎不捨男友為難，決定答應接受蘿拉。

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綜合外媒報導，派翠克和拉瑞莎交往6年，今年1月終於訂婚了，當時在典禮上，拉瑞莎的好朋友蘿拉也是賓客之一，豈料派翠克竟然就和蘿拉產生好感，倆人日久生情，派翠克也向拉瑞莎坦承1句「2個人他都很愛，實在無法取捨」，而拉瑞莎也不捨男友為難，決定讓蘿拉一起加入他們的感情，若法律允許，3人還考慮要結婚。

▲德國一名男子派翠克和24歲的女友拉瑞莎，接受了第3者蘿拉加入他們的感情。（圖／翻攝自instagram _lauriii_official）

不過，當時蘿拉也並非單身，她本來還有一名交往6年的男友，不過後來加入了派翠克和拉瑞莎的生活以後，便與男友分手。雖然在5月時，蘿拉曾經試圖從這段特殊的愛情中脫離，但並沒有成功，她在8月又回到了倆人身邊，「重聚後很開心也很幸福，彼此間的感情一點也沒變」蘿拉說道。



▲德國一名男子派翠克和24歲的女友拉瑞莎，接受了第3者蘿拉加入他們的感情。（圖／翻攝自instagram _lauriii_official） 而他們三個人的家人在得知這個驚人的消息後，竟然都沒有反對，甚至還叮嚀他們別因為他人的看法而違背自己的心意。所以他們3人在面對身旁其他人質疑時，仍然對這段特殊的愛情充滿信心，雖然出門時會受到路人異樣的眼光，但他們也漸漸地習慣了，3人也將在明年舉行婚禮，不過同時擁有2位女友的派翠克，也坦言自己目前最擔心德國法律不允許「一夫多妻」。

對此，網友表示，「這種情感其實真的無法讓人理解，但只要當事者願意，其實旁觀者也不應該再多說什麼」；也有網友認為，「無論如何，也希望他們3人都能過得幸福」。（編輯：郭佩蓉）