嫁給獨子8年不孕！她慘遭惡婆婆「4句嗆爆」　眾人氣炸了

多數情侶在交往期間若感情融洽穩定，通常會攜手邁向人生的下一個階段，但因為「婆媳問題」而導致婚姻破裂的例子卻也是層出不窮，對此，也有一名女網友發文抱怨，表示自己結婚8年了，卻也不幸不孕了8年，但婆婆不僅不體諒，甚至還狠酸「4句」，貼文一出，讓大批網友超氣。

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該名女網友在臉書粉專《靠北婆婆2.0》發文，表示自己和老公結婚8年，但無奈的是，台灣每7對夫妻就會有一對不孕，「我就是那很衰、有問題的不孕婦人」，而在還沒懷孕成功前，不管多努力，旁人也都還是覺得「你不夠努力」。

▲一名女網友在臉書粉專《靠北婆婆2.0》發文抱怨。（圖／翻攝自《靠北婆婆2.0》）

不僅如此，婆婆在這幾年還對她說了許多不客氣的話，她也難過整理出「4大婆婆驚世明訓」，第一，「早知道你不會生，我就不會答應我兒子娶你」；第二，「女人沒生孩子是沒價值的」；第三，「那個XXX比你們慢結婚，小孩都2個了」；第四，「那個XXX的小孩都唸幾年級了」。



▲女網友對於婆婆這幾年來的酸言酸語感到相當難過。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 貼文一出，立刻引起大批網友不滿，「生不生是其次，光聽到服侍這兩個字，就很讓人不爽」、「唉，為什麼講話都要這麼難聽餒」、「這種婆婆，生了孩子一樣沒價值，因你只來幫她們傳宗接代，你還是外人」、「那些明訓真是另人討厭」、「以為是我們不想生嗎？已經在努力了，不然還想怎樣，藥我吃，針我打，傷身又傷心也傷錢，不知道別人的痛就給我閉嘴！」、「媳婦熬成婆了到頭過來在為難媳婦」。

也有些網友不解原PO面對婆婆酸言酸語時，老公是如何處理的，「通常這些事，都要有個廢柴老公才可以另整件事這麼『完滿』」、「妳老公還在嗎？是豬隊友還是神隊友？」、「老公在幹嘛？自己媽媽自己處理」、「妳老公怎麼說？」、「先生沒有任何表示嗎？ 該不會他也是一樣想法，長輩才那麼肆無忌憚？」。（編輯：郭佩蓉）