NOW早報／男天天求滾床！辣妻崩潰拒絕　內行揭殘酷真相

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「靠北老公2.0」貼文指出「自從小孩出生之後，我的性慾就大幅降低，但是老公幾乎每個晚上都想要，討不到就轉身不理人、不說話，直到隔天下班，然後晚上又繼續要」人妻坦言「我非常討厭這感覺，身體完全不想被碰，我不知道自己身體出了什麼問題，但就是很排斥」。
貼文一出，網友紛紛回應「產後排斥性愛，多數女性都有啦...這要溝通」、「這要溝通...也代表老公心思放在你身上啊」、「一禮拜一兩次很可以啊，老公檢討一下好嗎」、「等到你老公哪天不想要，去外面找小三你就糟糕了，先溝通吧」、「當他不想討了，妳就又擔心有小三了」、「我之前也一直拒絕，後來我老公去外面找女人了...苦勸你們攤牌講開」。
今日天氣／東北季風持續影響！低溫一波接一波迎來
今（30）日仍受東北季風影響，天氣與昨日相似，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚也較涼，南北溫差大，中南部地區日夜溫差也大，民眾注意調整衣物，避免著涼，桃園以北及宜蘭高溫約20、21度，竹苗及花東地區高溫約23、24度，中南部高溫約28至30度；入夜以後，苗栗以北、東部地區低溫約19到21度，中部地區低溫約18到22度，南部地區低溫約20到24度。
天氣風險公司表示，預估週二東北季風會稍微減弱，不過幅度不大，週三起下一波東北風又將南下，強度比這一波更強一點，預計周五到周六清晨氣溫將達最低，只有約16、17度，好消息是下波冷空氣後出現明顯空檔，週末除了東半部還有短暫雨外，西半部預計多雲到晴，天氣較為穩定。
小S高衩深V緊身衣踩場 狂吻蔡依林爆料心機重又很假
蔡依林Jolin從20日起一連2周在高雄舉辦「蔡依林 Ugly Beauty 2019-2020世界巡迴演唱會」，繼請來嘉賓頑童MJ116、田馥甄Hebe以及伍佰後，在高雄的演唱會最終場請來在她的歌曲《紅衣女孩》MV中被砍頭的國際巨星小S（徐熙娣）。
蔡依林在演唱《紅衣女孩》時，換上「血紅艷后」服裝登台，胸前只有紅色薄紗、改良式X型罩貼，讓美胸呼之欲出，唱完《特務J》後，她帶來動感組曲，在演唱歌曲《MR.Q》時唱著唱著，小S綁著高馬尾，穿著深V高衩黑色緊身衣、腳踩黑色高筒皮靴，從延伸舞台前驚喜現身，與Jolin尬舞，大秀電臀，最後還與蔡依林來個親密的嘴對嘴Kiss。
一曲唱畢，小S自我介紹「嗨！高雄的朋友大家好！我是International、Professinoal的Superstar！」接著開玩笑的抱怨蔡依林心機超重，沒想到蔡依林卻正經對小S說，因為剛剛那一吻，小S的唇妝都花了，小S卻再度索吻、步步進逼，讓蔡依林招架不住，一直後退，鬧完蔡依林後，小S趕緊請化妝師上台幫忙補妝，逗趣互動讓場面熱絡起來。
2022選舉雙北、桃園市長人選出爐？民進黨：離選舉還早
據媒體報導，民進黨對2022年的選情並不樂觀，正在評估由桃縣市長鄭文燦參選台北市長、新竹市長林智堅接棒桃園市，新北則由衛福部長陳時中出戰，牽制現任新北市長侯友宜。不過，民進黨黨部發言人顏若芳昨（29）日表示，現在離選舉還早，當下最重要的課題是持續做好防疫工作，確保人民生活安全無虞，對「由誰參選」的討論，沒有評論。
川普團隊已開始熱身！計畫在拜登就職日宣佈再戰2024
美國新聞網站《每日野獸》（ Daily Beast ）引述內部消息指，現任總統川普正在準備且擬定卸任後的策略，其中包括與顧問討論2024年的具體競選活動，以及在未來4年維持共和黨的支持，而正式宣布參選的時機，有可能就在明年拜登的就職典禮（1月20日）當天或是當週。
民主黨候選人拜登普遍認定當選後，雖然屢屢在法律戰上受挫，川普至今仍未承認打了敗仗，並且向幕僚們討論，他可能最快會在12月底宣布再次競選。《每日野獸》引述2個消息人士指，川普表示，如果他對「選舉舞弊」的訴訟最後以失敗收場，他有可能會在明年1月20日宣佈參選。
2個月狂買4600個塑膠袋！男「爽中30張發票」 網全氣炸
最新一期9、10月份統一發票已於本月25日開獎，不少民眾早已對獎完畢，不過，近日也有一名網友發文爆料，表示高雄有一名男子在2個月內狂跑大賣場買了4600個1元塑膠袋，還狂言「洗發票洗得很爽」，對發票時更一口氣中了30張，貼文一出，引發許多網友不滿，業者也無奈回應了。
對此，家樂福也無奈回應「依據財政部法規營業單位銷貨時須開立發票，且財政部僅規定零元或者負數不得兌獎，但未定義購買商品必須為何，因此儘管是1元也必須開立發票，要商家防範實在太難了」，此外，業者也強調「未來如有異常多量購買塑膠購物袋，會加以勸導環保減塑」。（編輯：張嘉哲）