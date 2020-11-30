戴AirPods一邊掉了！女傻眼「秒噴8千」 內行揭反轉真相
戴AirPods一邊掉了！女傻眼「秒噴8千」 內行揭反轉真相
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 06:54:21
藍牙耳機近來刮起一陣炫風，不僅能聽音樂還能講電話，已經成為許多人手機必備的配件，不過由於價格較為昂貴，要是搞丟充電盒或是掉了一邊都令人非常傷腦筋。近日，就有網友分享自己買了AirPods，結果聽一個月就掉了一邊，讓她崩潰喊「秒噴八千的心情真悲傷」，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「考慮了很久，上個月終於下手買了AirPods Pro，一開始拿到真的很興奮，結果前天去河堤跑步的時候，右邊耳朵沒有戴好，跑到一半掉了，最衰的是還掉到水溝裡面，當下真的是只有髒話想罵，秒噴八千的心情真悲傷，誰來幫取暖」。貼文一出，網友紛紛回應「這就是我為什麼不買藍牙耳機的原因」、「朋友也有充電盒不見，也不能聽」、「掉一耳+1...但當時買的是二代才四千多」、「秒噴八千多幫哭哭....」、「還是有線的好，掉了也不會心痛呢」。不過，也有不少內行網友指出「雖然不知道是不是安慰，但AirPods可以購買單邊喔......」、「包裝應該還在吧！序號給官方可以買單邊喔，不用買全新的」、「可跟官方買單邊！快回家拿包裝起來看序號」、「稍不留神就會這樣，提供盒裝序號可以購買單邊，不用噴八千」。（編輯：張嘉哲）