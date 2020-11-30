女賣淫賺錢！寫「性愛日記」爆染愛滋 男同學嚇傻衝醫院
女賣淫賺錢！寫「性愛日記」爆染愛滋 男同學嚇傻衝醫院
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 07:41:25
大陸浙江某所大學傳出一名夏姓女大生私下從事性行為交易，只為了籌得學費，其客人從社會人士到校內的一般男同學都有，不僅如此，該女大生還在網路上描述多次性交易的過程，不料，近日卻傳出他染上愛滋病，造成同校男生陷入恐慌，紛紛到醫院檢測是否感染HIV，在網路上引爆熱議。
綜合陸媒報導，近日一條訊息在微博瘋傳，內容表示「浙江某大學的大一女學生，因為缺錢而從事性交易，社會人士、在校男生都接，且還會再微博上頭寫下性交易的過程，現在不僅傳出得了HIV，還被學校給開除了」。而在貼文曝光後，馬上引爆微博網友熱議，甚至有人出面爆料「俺同學就在這所大學就讀，據說很多男同學都去驗愛滋了」、「這太誇張了，散播愛滋病要不得呀」、「聽朋友說，這女的害得全校一堆男生都跑去驗愛滋」；而詳細情節為何仍有待釐清，目前微博只要提到該事件或者學校以及該女大生名字的貼文，幾乎都遭到官方刪文。對於此消息，女大生本人也發文澄清強調「我沒有愛滋病，目前也沒有被退學，只是停課狀態，能不能回來看學校裡面的輿論，我所能做的只是積極配合心理醫生治療而已，我很漂亮，而且身材很好，說我醜和坦克的人可以嘗試去購買一面全身鏡，洽當的自我認知和符合客觀實際的審美觀水準，也是心理健康的一部份。」（編輯：張嘉哲）