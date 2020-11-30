網紅家家露點影片外流！網衝IG見「亮點」驚呆：不能追了
網紅家家露點影片外流！網衝IG見「亮點」驚呆：不能追了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 08:29:58
網路正妹家家近日疑因直播過程中，不慎上衣爆開露2點，4秒的影片在網路上瘋傳，導致她無預警關閉IG帳號，而隔2天雖然重啟帳號，但網路卻又流出一段長達144秒的直播露點影片，疑似是因為家家與粉絲打賭「不遮臉換泳衣」才造成走光。對此，就有網友特別到她IG查看，結果卻發現家家悄悄改回本名，想斷開露點風波。
事實上，先前家家發照片業配時，男友的「下體」不慎從後方的鏡子露出，已經在網路上掀起話題，而這次她自己不慎在直播時走光，再度掀起熱議，而在第一時間，網上先是瘋傳4秒露點影片後，現在更有完整版144秒的完整影片，原來，他疑似和粉絲打賭，以10萬元抖內不遮臉換泳衣，過程中還一直說沒貼胸貼，不料，下秒上衣卻爆開，不慎露點。而在影片曝光之後，家家IG也掀起高度關注，對於走光風波，家家至今沒有回應，IG也沒有更新訊息，但卻被網友發現家家在重新開版後，29日將原本自己暱稱「王盈 家家 janice」修改只留「王盈」2字，疑似想斷開露點風波。
對此，也有不少網友在PTT回應「好像改回本名了耶」、「不想再被熱搜了吧...」、「唉，也沒這麼嚴重吧」、「改回本名了，帳號也設定不公開了」、「昨天想說查一下，結果發現改回本名也不能追蹤了」、「關隱私帳號了也改回本名，想斷開風波吧」、「不能追了，帳號關隱私」。對於家家露點風波，同為網美的橫綱凱咪就出面批評「我看了影片後，這明顯就自己解開的呀，上次男友露下體，這次換自己，下次會不會上音樂課外流」，並酸「最後關版也沒用呀，全台都瘋傳了，快點專訪出道比較實在，過幾天才開版就晚了，熱度就退了」。（編輯：張嘉哲）