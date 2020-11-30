前女友桌太遜！男吃喜宴驚「隔壁超大咖」 全場愣：太扯
前女友桌太遜！男吃喜宴驚「隔壁超大咖」 全場愣：太扯
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 08:50:20
常常我們參加親朋好友的婚禮喜宴時，總是能碰上許久不見的老朋友，有些新人也為炒熱氣氛，邀請藝人站台演出，但有些「大咖級」的賓客可不是說請就請！近日，就有網友分享自己參加朋友的婚禮，卻發現隔壁桌的陣容非常壯觀，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢1公社」貼文指出「今天朋友結婚，隔壁長官桌好壯觀」只見照片中，圍繞在喜宴桌的並不是人，而是一尊尊的神明，有趣的是，有些神尊還是坐「兒童座椅」，沒想到新人結婚不只親朋好友到場，神明也齊聚一同到場同歡、見證善男信女的終身大事。貼文一出，網友紛紛回應「這史上最大咖，想請都不見得請的到」、「這證明新人是天作之合」、「所以要敬酒嗎？」、「哇勒！第一次看到這種耶，好酷喔」、「兒童座椅好可愛喔！被神明見證的愛情」、「那他們會上菜嗎XD很好奇哈哈」、「神明見證婚姻千萬不要隨便離婚，要百年好合」、「能請得動這一整桌也不簡單，太扯了」、「第一次看到，好猛」。另外，也有內行網友表示「這是為了答謝神明而請來的，鄉下地方蠻多地方都有，通常感謝懷龍鳳胎、湊成姻緣都有，同樣會上菜，新人也會給神明敬酒，並擲筊獲得聖筊後再換下一位神明，結束後再請他們回去，堪稱是喜宴的大咖賓客」。（編輯：張嘉哲）