年輕人吃自助餐不夾魚！眾曝「2致命原因」：沒考慮餘地
年輕人吃自助餐不夾魚！眾曝「2致命原因」：沒考慮餘地
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 13:10:16
台灣街道上都能看到許多自助餐店面，不少外食族看中其方便快速且菜色多樣的特點，都會前往享用。不過，近日就有網友發現，年輕人吃自助餐都有個共通點，就是「不會點魚」，這也讓他好奇「為何年輕人很少會吃魚？」貼文也引起網友討論。
原PO在《PTT》表示，他觀察到無論是自助餐或是便當店，只要是主菜會點魚類，或是點幾顆魚頭來吃的，年紀都落在30、40歲以上，這也讓他忍不住提問「為何年輕人好像很少會吃魚頭或點魚？」許多網友都認為，因為吃魚實在太麻煩，「魚有細刺不容易大口享受」、「刺很多就不想點」、「挑刺很麻煩啊，如果自助餐只剩魚我寧願只點菜飯」、「有刺的要挑刺，吃便當會太花時間」、「年輕人比較趕時間的感覺，吃魚又會花太久，也不能好好品嘗」、「時間多才有空在那慢慢挑魚刺」。還有網友指出，不點魚的另一個原因就是價格偏貴，「又貴又麻煩，沒考慮餘地」、「吃魚需要點經濟實力」、「自助餐拿魚很盤欸」、「大部分的魚都很貴」、「除了價格貴以外，也很怕雷，比起一般的肉，海鮮如果不好吃就真的想倒掉」、「貴又花時間，新鮮度又容易吃得出來」、「超愛吃魚，但是單價都比較貴啊」。（編輯：許智超）