他玩股票爽賺100萬！媽一聽每天要存摺　真相全場狂搖頭

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

他玩股票爽賺100萬！媽一聽每天要存摺　真相全場狂搖頭

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-30 10:54:30

股票
▲有網友指出，自己好不容易靠著投資股票，即將存到人生的第一桶金，沒想到家人卻不認同其做法。（示意圖／NOWnews資料照片）
擁有一定的資金後，不少民眾都會透過投資股票、基金等方式，來完成理財規劃的目標。不過，就有一名網友指出，自己好不容易靠著投資股票，即將存到人生的第一桶金，沒想到家人卻不認同其做法，甚至用盡辦法想讓他賣出，讓他崩潰直嘆「如果能重來我會聽我朋友的話，對自己的投資理財屁都不吭一聲」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己前陣子和友人談論投資時，對方透露唯一心法，指出「不要把自己的投資理財方式告訴任何人，就算是最親的家人也是一樣」。他坦言當下不太理解，直到近期被母親發現投資股票一事才恍然領悟。
他解釋自己出社會後，每個月發薪都會買一張官股金控的股票，至今已經快要3年，「快要存到100萬，未實踐損益正10%左右」。雖然他表示數目不大，但畢竟快達成人生第一桶金的成就，讓他感到十分開心，因此也將喜悅分享給家人知道。

沒想到原PO母親一知曉後，立馬火大直嗆「總有一天股票會讓你賠到血本無歸」，希望他趕緊將股票賣掉，甚至連續好幾天要求原PO拿出集保存摺確認是否賣出。母親見原PO沒有賣出的動作，就開始轉換方式，要求他孝親費從每個月6000元提高到1萬5千元，「我拿不出來就叫我賣股票，家具明明還堪用就說想要換新的還通通挑最貴的要我出錢，我拿不出來就叫我賣股票」。

雖然他曾嘗試與家人溝通，但仍不被理解還被冠上「不肖子」的名號，母親甚至狠嗆原PO「對家人這麼吝嗇卻願意放100萬在股票市場，這麼不孝總有一天賠光光」。面對爭執，他也感嘆自己月薪僅5萬，本想靠著金融股配股配息的特性拿到穩定現金流而已，「結果不被家人認可天天在吵架，如果能重來我會聽我朋友的話，對自己的投資理財屁都不吭一聲...」。

▲原PO指出自己靠著投資股票，即將存到人生第一桶金，母親得知後卻極為不滿。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出自己靠著投資股票，即將存到人生第一桶金，母親得知後卻極為不滿。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光後，隨即引來網友無奈直呼，「真的很多人聽到股票就以為是賭博，明明還是有保守的操作」、「面對這種無理的親情勒索，其實不理會也不會怎樣」、「不是不要跟任何人說，而是要看人說」、「你自己的投資……就算家人也不能干涉」、「你的問題不是把投資告訴別人，而是有一個控制狂家庭，如果你不硬起來拜託這種控制，任何事都有可能再次被干涉」。
最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀