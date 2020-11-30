他玩股票爽賺100萬！媽一聽每天要存摺　真相全場狂搖頭

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他解釋自己出社會後，每個月發薪都會買一張官股金控的股票，至今已經快要3年，「快要存到100萬，未實踐損益正10%左右」。雖然他表示數目不大，但畢竟快達成人生第一桶金的成就，讓他感到十分開心，因此也將喜悅分享給家人知道。
沒想到原PO母親一知曉後，立馬火大直嗆「總有一天股票會讓你賠到血本無歸」，希望他趕緊將股票賣掉，甚至連續好幾天要求原PO拿出集保存摺確認是否賣出。母親見原PO沒有賣出的動作，就開始轉換方式，要求他孝親費從每個月6000元提高到1萬5千元，「我拿不出來就叫我賣股票，家具明明還堪用就說想要換新的還通通挑最貴的要我出錢，我拿不出來就叫我賣股票」。
雖然他曾嘗試與家人溝通，但仍不被理解還被冠上「不肖子」的名號，母親甚至狠嗆原PO「對家人這麼吝嗇卻願意放100萬在股票市場，這麼不孝總有一天賠光光」。面對爭執，他也感嘆自己月薪僅5萬，本想靠著金融股配股配息的特性拿到穩定現金流而已，「結果不被家人認可天天在吵架，如果能重來我會聽我朋友的話，對自己的投資理財屁都不吭一聲...」。
貼文一曝光後，隨即引來網友無奈直呼，「真的很多人聽到股票就以為是賭博，明明還是有保守的操作」、「面對這種無理的親情勒索，其實不理會也不會怎樣」、「不是不要跟任何人說，而是要看人說」、「你自己的投資……就算家人也不能干涉」、「你的問題不是把投資告訴別人，而是有一個控制狂家庭，如果你不硬起來拜託這種控制，任何事都有可能再次被干涉」。
最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：陳雅雲）