影／真實版《怪獸與牠們的產地》！盤點地球「十大奇獸」

看過《怪獸與牠們的產地》電影的朋友都知道，裡面介紹了各式各樣的珍奇異獸。像是看見閃閃發光之物，就忍不住想偷走的「玻璃獸」，除了有趣的性格之外，也長得十分可愛！但同時也有人質疑，現實生活中這些奇獸真的存在嗎？近日youtuber「傑斯特Jester」在頻道上盤點出十大奇獸，介紹宛如真實版《怪獸與牠們的產地》，讓網友看完嘖嘖稱奇！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲ 吸血鬼鹿，學名克什米爾麝香鹿，因為長有尖牙，外表看起來殘忍而被稱為「吸血鬼鹿」。（圖／傑斯特Jester 授權）×▲ 吸血鬼鹿，學名克什米爾麝香鹿，因為長有尖牙，外表看起來殘忍而被稱為「吸血鬼鹿」。（圖／傑斯特Jester 授權）▲ 小豆長喙天蛾是天蛾科的一個物種，獨特而強壯的小天蛾有灰褐色前翅；飛行時與蜂鳥極度相似，連專家都會認錯。（圖／傑斯特Jester 授權）×▲ 小豆長喙天蛾是天蛾科的一個物種，獨特而強壯的小天蛾有灰褐色前翅；飛行時與蜂鳥極度相似，連專家都會認錯。（圖／傑斯特Jester 授權）片中介紹像是吸血鬼鹿、高鼻羚羊、澳洲魔蜥等，樣貌奇特、習性特別，宛如合成圖般的牠們，卻都是真實存在的。但由於現今環境影響，或是人們只因為牠們稀有而殘害獵殺濫捕，導致這些動物快瀕臨絕種。影片一出，有許多網友都說：「希望這些動物可以一直平安的繁衍下去」、「希望這些動物能長存不絕種。」（助理編輯：鄧詩倫）