離峰時段吃自助餐！他夾2物秒噴70元 內行抖出計價真相
離峰時段吃自助餐！他夾2物秒噴70元 內行抖出計價真相
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 12:11:57
由於自助餐選擇自由且菜色多樣，成為不少外食族用餐的首選之一。不過，就有網友指出，自己在離峰時段到自助餐用餐，沒想到僅夾了2道料理就被收了70元。貼文一出，也引來許多內行人紛紛猜測可能原因。
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己在離峰時段到一間自助餐用餐，他拿了店內的白色紙盤，僅夾了豬肉和地瓜葉兩道料理，隨後再添上一碗白飯，沒想到結帳時卻被收了70元，讓他無奈直呼「70元合理嗎？」貼文一曝光後，就引來不少網友傻眼回應，「我寧可吃便當，還有三樣菜」、「自助餐真的是看心情在算錢的」、「肉10，飯5，菜5，離峰時期獨享服務費50共70」、「換個想法，離峰時段，包場的概念」、「離譜，還離峰時段，不該是這個價錢」。但也有人猜測應是「肉份量多」、「店內低消」2原因導致，「個人猜測貴在肉，看起來肉的份量不少」、「因為你有夾肉所以還算合理，但還是有點貴！」「自助餐內用，會有最低消費，不過我公司這邊的自助餐會叫你多夾2樣菜，因為內用最低消費70元」、「有些自助餐是有低消的，有低消的通常都是在店內食用、有供應免費白飯、粥或麵的自助餐才會設低消」。（編輯：陳雅雲）