上公廁聽見「嬌喘聲」！妹子下秒狂敲門　他崩潰受困1hr

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

上公廁聽見「嬌喘聲」！妹子下秒狂敲門　他崩潰受困1hr

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-30 14:24:31

▲有網友在公園無障礙廁所大號時，突然聽到女子的喘息聲。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
▲有網友在公園無障礙廁所大號時，突然聽到女子的喘息聲。（圖／翻攝自《爆怨2公社》 ）
為了尋求刺激感，有些情侶們會到不同地方發生性行為，但這樣做也會給他人帶來困擾。近日，就有網友分享，他在公園的無障礙廁所大號，卻意外聽到有人正在「野戰」，後來甚至聽到女生的嬌喘聲，讓他嚇得不敢出去，在廁所一待就是一小時，貼文一出也引起熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《爆怨2公社》表示，自己半夜在公園的無障礙廁所大號，卻隱約聽到女生的嬌喘聲，當下還以為是有人在廁所手機播謎片，後來才發現似乎是有人在「野戰」，過了10分鐘左右，居然聽到一個女生過來敲門並問「有人在嗎？」讓他嚇得不敢出聲。
「真的等啊！敲3次門，我硬是不回應，半夜四周圍都沒人，會發生什麼事都不知道」，原PO也提到，半夜被女生敲門又不表明來意，所以他才不願意回話，而且怕自己被誤會成偷窺狂，所以只好一直待在廁所，一個小時過去後，才聽到他們離去的聲音。

▲原PO因為怕被誤會，所以遲遲不敢出去，硬是在廁所待了1個半小時。（示意圖／取自
▲原PO因為怕被誤會，所以遲遲不敢出去，硬是在廁所待了1個半小時。（示意圖／取自 pixabay ）
原PO猜測，可能是因為這裡的公廁乾淨無味，所以才可能引來野戰軍，但也因此「困在」廁所一個半小時，結果搞到他整晚沒睡，上班工作忙完快累倒。
貼文一齣，許多網友也紛紛回應，「等她聞到味道就會知道你不是要偷窺了」、「有鎖門就不怕了啊」、「這半夜聽會被嚇死」、「妳佔據了他想要待的地方」、「別亂想她來借衛生紙的」、「乾脆說我報警了」、「傻眼欸，這樣真的有夠尷尬」、「是我也不敢出來」、「真的是委屈你了」。（編輯：許智超）
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀