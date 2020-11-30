上公廁聽見「嬌喘聲」！妹子下秒狂敲門 他崩潰受困1hr
上公廁聽見「嬌喘聲」！妹子下秒狂敲門 他崩潰受困1hr
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 14:24:31
為了尋求刺激感，有些情侶們會到不同地方發生性行為，但這樣做也會給他人帶來困擾。近日，就有網友分享，他在公園的無障礙廁所大號，卻意外聽到有人正在「野戰」，後來甚至聽到女生的嬌喘聲，讓他嚇得不敢出去，在廁所一待就是一小時，貼文一出也引起熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，自己半夜在公園的無障礙廁所大號，卻隱約聽到女生的嬌喘聲，當下還以為是有人在廁所手機播謎片，後來才發現似乎是有人在「野戰」，過了10分鐘左右，居然聽到一個女生過來敲門並問「有人在嗎？」讓他嚇得不敢出聲。「真的等啊！敲3次門，我硬是不回應，半夜四周圍都沒人，會發生什麼事都不知道」，原PO也提到，半夜被女生敲門又不表明來意，所以他才不願意回話，而且怕自己被誤會成偷窺狂，所以只好一直待在廁所，一個小時過去後，才聽到他們離去的聲音。
原PO猜測，可能是因為這裡的公廁乾淨無味，所以才可能引來野戰軍，但也因此「困在」廁所一個半小時，結果搞到他整晚沒睡，上班工作忙完快累倒。貼文一齣，許多網友也紛紛回應，「等她聞到味道就會知道你不是要偷窺了」、「有鎖門就不怕了啊」、「這半夜聽會被嚇死」、「妳佔據了他想要待的地方」、「別亂想她來借衛生紙的」、「乾脆說我報警了」、「傻眼欸，這樣真的有夠尷尬」、「是我也不敢出來」、「真的是委屈你了」。（編輯：許智超）