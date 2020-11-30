上山遇見小白貓　沿路賣萌撒嬌「躺好躺滿」網：撿到寶！

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鄭先生表示當天其實開往上山的路途時，前方有一台車正要迴轉一同上山，沒多久就看見對方停車，這時鄭先生突然瞄到疑似有一白影閃過，待對方開走後他下車檢查，就發現一隻小白貓害怕地趴在圍欄上不知所措。由於當天又濕又冷，山上也沒有東西吃，鄭先生於心不忍想先將牠帶上車離開這危險地方，沒想到小白貓不停對牠撒嬌，不僅讓他直接拎上車，還整路乖乖趴在腿上，讓他當下覺得非常神奇。
上山與友人集合之後，大家正在討論準備要吃什麼，不知道小白貓是否以為自己「誤上賊車」，竟然開始在每個人的大腿上轉圈、踏踏、賣萌撒嬌，所有人都被「臨幸」一輪後牠直接躺好躺滿，讓鄭先生不禁笑說：「不用擔心，我們是在討論我們的晚餐啊！」也因此直接將牠取名「下酒菜」！
後來鄭先生在聚會完後帶牠去獸醫院檢查，所幸2個月大的下酒菜沒有任何健康疑慮，驅蟲之後就直接收編回家隔離，不過家中的另一隻黑貓「咕嚕咕」就沒那麼高興了，雖然兩隻貓偶爾能短暫相處，但由於下酒菜適應力太好又很調皮，常常沒多久後就以「互毆」結尾，不過也增添了許多生活上的樂趣。而網友看了下酒菜的收編故事都笑說：「極品美貓欸，真的撿到寶了」、「剛好一黑一白，湊成黑白郎君」、「選到好奴才了」、「比中樂透還幸運」、「感謝您收編給牠一個溫暖的家」、「直接坦言是……小三」。（編輯：陳珮瑜）