全家國外確診！台人曝「喪失嗅覺體驗」：末世絕望感加重

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近日原PO的先生確診，因為自己沒有發生任何症狀，原以為逃過一劫，沒想到在隔離期間，卻發現自己試聞綠油精後，只有涼涼的感覺，沒有任何味道，才確定自己「喪失嗅覺」確診了，發現中標後原PO的老公此時才開玩笑表示「太好了，那妳就不用怕有人在妳前面上廁所了」。
原PO自認嗅覺靈敏，以往總能在專櫃中認出心儀對象的香水味，而這次失去嗅覺後，她決定試吃自己討厭的食物，「甜椒，像番茄；醃漬橄欖，剩下鹹味；芝麻葉，只有一點苦味」，接著更表示吃冰淇淋「味如嚼蠟」，只剩甜膩的口感，喝薑茶只感受得到甜味跟辣度，完全沒有薑味。
她也忍不住表示，自己到現在仍不敢和國內的母親承認「全家中獎」的消息，不過也補充說明國外所在城市的民眾，「真的已經快群體免疫了」，絕大部分都像原PO夫婦一樣屬於輕症，根據當地市長表示有抗體的市民更超過50%，不過之前看到確診數字一再創新高、身邊愈來愈多親友同事確診，「末世的絕望感也愈來愈重」，最後則慶幸表示，好險目前全家人只是輕症，算是不幸中的大幸。
這個奇特的體驗曝光後，不少台灣網友也紛紛留言替她打氣，「蛤好痛苦的感覺，祝早日恢復，費洛蒙應該有味道吧？」、「說的輕描淡寫，如果重症呢？」、「好寶貴的體驗」、「聞腋下笑了」、「加油！聽起來還是很恐怖啊」。（編輯：楊智傑）
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