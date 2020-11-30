全家國外確診！台人曝「喪失嗅覺體驗」：末世絕望感加重

新冠疫情持續肆虐，今（30）日中央流行疫情指揮中心除了召開臨時記者會，說明國內新增24名境外移入個案，更是推動秋冬防疫專案，要求民眾出入八大類場所應配戴口罩，提高民眾警覺性。而近日也有網友分享了自己「全家確診」後喪失嗅覺的經驗，更是揭露國外疫情現況，直喊「末世的絕望感愈來愈重」。

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一名住在美國的台灣網友昨晚在PTT發文，提到全家人確診後的心路歷程。她表示自己與先生因為工作長期居住海外，也因為所在國家是重災國之一，在首波疫情擴散期間，每天早上起床就是先聞自己的腋下，確定嗅覺無礙才得已安心。

近日原PO的先生確診，因為自己沒有發生任何症狀，原以為逃過一劫，沒想到在隔離期間，卻發現自己試聞綠油精後，只有涼涼的感覺，沒有任何味道，才確定自己「喪失嗅覺」確診了，發現中標後原PO的老公此時才開玩笑表示「太好了，那妳就不用怕有人在妳前面上廁所了」。

▲在美台人分享「全家確診」喪失嗅覺體驗。（圖／翻攝自PTT）

原PO自認嗅覺靈敏，以往總能在專櫃中認出心儀對象的香水味，而這次失去嗅覺後，她決定試吃自己討厭的食物，「甜椒，像番茄；醃漬橄欖，剩下鹹味；芝麻葉，只有一點苦味」，接著更表示吃冰淇淋「味如嚼蠟」，只剩甜膩的口感，喝薑茶只感受得到甜味跟辣度，完全沒有薑味。

她也忍不住表示，自己到現在仍不敢和國內的母親承認「全家中獎」的消息，不過也補充說明國外所在城市的民眾，「真的已經快群體免疫了」，絕大部分都像原PO夫婦一樣屬於輕症，根據當地市長表示有抗體的市民更超過50%，不過之前看到確診數字一再創新高、身邊愈來愈多親友同事確診，「末世的絕望感也愈來愈重」，最後則慶幸表示，好險目前全家人只是輕症，算是不幸中的大幸。

▲全球疫苗生產成為眾人關注焦點，但生成後是否有副作用也讓不少人擔心。（示意圖／美聯社／達志影像）

這個奇特的體驗曝光後，不少台灣網友也紛紛留言替她打氣，「蛤好痛苦的感覺，祝早日恢復，費洛蒙應該有味道吧？」、「說的輕描淡寫，如果重症呢？」、「好寶貴的體驗」、「聞腋下笑了」、「加油！聽起來還是很恐怖啊」。（編輯：楊智傑）