房市／北屯房貸金額創新高　最貴在11期這條路

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信義房屋崇德11期店店長廖慶泓表示，豐樂路近期有知名建商推出的新社區陸續交屋，由於屋齡新、建商品牌佳，且又是40坪以上中大坪數2至4房為主，單價介於30至40萬間，總價相對也高，因而拉高該路段房貸的平均授信額度、申貸件數。
不過，廖慶泓也表示，大台中房市熱絡，包括北屯在內，房價的確全部都有顯著漲幅。他認為主要原因來自於利率低，自住買方較敢出手，高資產客戶看準房地產保值性以及避險效果，也把游資投入房地產市場。而之所以北屯交易熱絡，則是當地房價相較西屯、南屯區略親民，對自住與置產客仍具吸引力。
廖慶泓表示，以11期來說，主力產品為屋齡10年內電梯大樓，3房含車位是最多買方詢問的類型，目前總價約介於1200至1500萬間，至於2房約1000萬上下，4房則視坪數與建商品牌，約1500至2500萬左右。
11期重劃區約位於北屯區北端，有主要幹道崇德路行經，沿線無論各式商店、公車班次均多，往北接潭子，往南則是台中市區；公共建設與生活機能方面，有崇德路、松竹路商圈，新設的仁美國小等學校，也有知名私校及公園綠地等。另外，11期沿崇德路往北為洲際棒球場，漢神百貨也將打造洲際娛樂城。