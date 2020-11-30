日本NIKE炎上！廣告遭懷疑「影射排外」　日人氣炸：拒買

近日在日本因為知名運動品牌NIKE發布一則內容影射「日本人排外、歧視」的廣告，立刻引起日本網友熱烈討論，有大量的網友更是憤怒揚言表示「再也不會購買NIKE」，但也有網友認為影片內容只是如實呈現，話題瞬間在日本各大社群媒體「炎上」，成為眾人討論話題。

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運動品牌「NIKE」在推特官方帳號（@NIKE JAPAN）上發布了一則新廣告，影片中陸續出現居住在日本的中國裔、韓國裔以及非裔學生，劇情描繪了這些學生在校園、日常生活中受到周遭日本人的不認同，甚至是歧視、霸凌，最後穿上Nike球鞋投身運動練習，並在賽場上活躍後才受到認可嶄露自信的微笑。

▲影片中拍攝出校園內的霸凌現象。（圖／翻攝自NIKE Japan官方YouTube影片）

而這支廣告也被不少網友認為，劇情是在暗指、醜化日本人嚴重排外、種族歧視嚴重等問題，不少網友大肆爆怨該片，更呼籲要抵制相關商品的購買，有網友就揚言「再也不會購買NIKE的商品」，甚至發起「#拒買NIKE」的活動，另外也有日本網友認為「不要把運動和種族問題混為一談了」、「 這根本是以歧視之名的另一種歧視」。

▲日本網友紛紛留言抵制。（圖／翻攝自日本論壇）

不過留言處也有些日本人呈現不同聲音，「這部廣告呈現的的確就是日本的現況」、「校園霸凌的確必須重視」、「我自己有信教，但在學校都不敢做飯前禱告，怕被周圍投以異樣眼光」，而消息傳到PTT後，也有不少台灣人也紛紛回應「日本生活跟日本旅遊是兩回事，不要把去玩遇到的偽善當作真正的日本文化」、「知道你是外國人後，不管你日語講得多溜，馬上敬語轉一般」。

目前這支官方宣傳影片有接近8百萬的觀看次數，而按了「倒讚」的觀眾就高達8千多名，遠超過按讚的5千多人，而官方推特下方更是被不少日本網友湧入給予負評。（編輯：楊智傑）