有這款習俗？表妹出嫁阿姨反討「10年金戒」　人妻臉綠了

結婚本是喜事一樁，但卻也會因為像是禮金數目、習俗的不同等，反而鬧得不愉快，對此，也有一名住彰化的女網友發文抱怨，表示最近阿姨要嫁女兒了，除了要她包紅包以外，甚至想討回10年前送她的黃金戒指，文章一出立刻引起熱議。

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該名女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，表示「我的阿姨（媽媽的妹妹）最近女兒要出嫁，通知我的媽媽說要跟我討回10年前，我結婚時送我的黃金戒指，說是習俗，當初只是『借』我戴的」，因此在表妹結婚時要歸還，就連當初包給原PO的紅包也要一併要回。

原PO也提到，時隔10年，阿姨甚至都還記得當初送她的戒指重量，也表示如果當初那個戒指不在了，就回送一樣重量的金戒指。原PO也因為阿姨的這番話超錯愕，「來抱怨一下自己孤陋寡聞，想請問大家有沒有聽過這習俗啊」。



▲原PO的表妹最近要結婚了，而阿姨竟向她要回10年前送她的金戒指。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 貼文一出，有些網友認為，「阿姨自己訂的習俗吧」、「有一個習俗是厚顏無恥」、「就還吧，之後也不要聯絡了，生老病死不相往來」、「陪對是大人的事」、「妳哪個彰化啊，我彰化住50多年沒聽過」、「陪對也不用她提醒吧！基本而已，拿出來講好像很怕人忘記一樣」。

不過，也有不少網友紛紛留言解答，「照說本來就是要回禮的，一般會在之前收到的喜禮基礎再添加一些些。也許阿姨不知道怎麼表達，又怕你們忘記了，說話太直接提醒你」、「添妝，陪對！妳媽也要做，這是傳統禮數，黃金多重，紅包多少，這都一樣要」、「這是阿姨給的添妝，當然要回禮呀…但我是買新的給表妹，原本阿姨送的留著作紀念」、「是真的！紅包要回，金額要往上疊。黃金是妳媽媽要處理，回等重的金飾即可，不過現在金價高，還不如還當年的金飾」。（編輯：郭佩蓉）