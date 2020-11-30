小學四年級被告白！童「1句話」婉拒　眾喊：比大人優秀

恐怖情人引發的社會案件總讓不少人害怕，也因此有不少民眾呼籲「情感教育」應該從小就培養，近日台灣性別平等教育協會就在臉書貼書一封國小四年級學生手寫的「拒絕告白信」，內容不但誠懇溫暖，回覆的高EQ內容更讓不少網友看完不禁喊「好真誠」、「也太可愛了」。

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昨（29）日台灣性別平等教育協會在臉書分享了小學生手寫的告白信和拒絕信，有學生在告白信的內容寫下「我喜歡你，你不要嚇到囉，也先不要害怕，因為這是我自己的想法，首先我很喜歡你的幽默感，也喜歡你貼心又主動的那面，你總是一直在我身邊，讓我感到很溫暖」、「我已經愛你很久了，我願意為你做所有事，我永遠愛你，我永遠會保護你，我只愛你一人，請你跟我交往，就算你不喜歡我，我們還是好朋友，我不會強迫你」。

▲小朋友寫的告白信讓不少網友表示很溫暖。（圖／翻攝自台灣性別平等教育協會臉書）

而拒絕信的部分，學生們則寫下「我很抱歉沒辦法跟你交往，我們還是當朋友就好了，希望你不要太傷心，我很開心有人欣賞我，我會好好珍惜你的心意」、「雖然我無法與你在一起，但是能有這麼一次經驗，我真地很開心，至少我們可以當朋友。你的眼光很好，我的優點一下子就被你看穿了，那封情書是我美好的回憶」。

看完這兩種不同應對的手寫信，不少網友也發現幾乎每封告白信或拒絕，結尾皆會以一句「不喜歡我也沒關係」、「不強迫你」讓對方不難堪、尷尬，眾人更是被小朋友這番高EQ的舉止展現感動，紛紛留言稱讚「國小的情商就這麼高，真為你驕傲」、「

」、「看到床前明月光笑出來，太可愛了啦」、「床前明月光就可以告白成功？叫天下單身狗情何以堪呀呀呀」、「這些孩子實在太可愛了，尤其是寫床前明月光的小孩」。（編輯：楊智傑）