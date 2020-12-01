發現女友「玩很大」！台積電男不忍了　全場嘆：回收業者

不少情侶交往久了，對彼此的了解也會愈來愈多，對此，也有一名男網友發文抱怨，表示自己和女友在一起一年多了，最近才發現女友以前「玩很大」，反觀自己台大畢業後就到台積電上班，在知道女友的過去以後，也沒有責怪女友，但他提出1個要求卻遭女友狂罵「渣男」，貼文一出，引起熱議。

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該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示自己現在真的覺得很「不爽」，因為和女友在一起一年多了，最近才發現原來女友以前「玩很大」，愛玩的程度像是常跑夜店、發生一夜情，甚至和其他人交換伴侶等，反觀自己則是在傳統家庭長大，建中畢業以後到台大唸書，一畢業後就到台積電上班。

▲一名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）

而原PO後來向女友提出分手，竟被對方罵「渣男」，這也讓他心裡相當不甘願，直呼「是你不夠愛我，對以前男友可以，對我卻不行，什麼狗屁邏輯」。





貼文一出，引起網友熱議，「又一個回收業者」、「竹科回收商你好」、「果然金盆洗手就是往竹科去」、「你還不跑啊？綠雲罩頂了」、「園區果然是回收業者。竟然還不怪人，建議您好好當回收業者，不要想當藝術家做一些不切實際的事，那不是你的工作」、「這樣的女孩不要也罷，你值得更好的」、「恩恩果然是回收商跟工具人技能點滿」。

也有網友不信，認為「現在的創作文都越來越沒有梗…」、「這麼厲害喔，還台大畢業台積電上班，這麼優秀怎麼會遇到愛玩的女生」、「創作文吧」、「夢醒了嗎」、「一看就唬爛文」。（編輯：郭佩蓉）