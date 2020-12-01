超準心測！直覺選1張牌　看農曆年前你的「小人從哪來」

人的一生中，總會碰到幾個小人，讓你的運勢起起落落，尤其是那種笑裡藏刀，在毫無防備下就會被捅一刀的人，更令人心寒。為了讓網友們能趨吉避凶，塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專也分享了一項心理測驗，要幫你測測年底前，你身旁的小人會從哪來，究竟是工作上還是感情上？早點知道，早做防範。

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請在下面四張牌，請選出讓你最有感覺的一張牌。別忘了提醒閨蜜一起找出小人！

▲塔羅牌艾菲爾老師在臉書粉專上分享了一項心理測驗，秒測農曆年前，「你的小人從哪來」。（圖／翻攝自臉書《塔羅牌艾菲爾老師》）

B、修羅天使





C、沉思天使





D、雷電天使





-選好看答案-





答案A、祈禱天使





感情小人





有句話：由愛生恨，農曆年前，你要注意前任的逆襲。可能是當初分手過程不愉快，導致對方心生不滿，近期一直找機會想求復合，你又心軟答應，但其實只是想跟你玩玩。如果目前你有穩定的交往對象，也要小心年底前有所變卦，對方可能對你感情轉淡或被小三牽著鼻子走，又或者是你不小心介入了別人的感情，可能對方蓄意騙你，讓你被蒙在鼓裡。建議你談戀愛前要先打聽清楚對方的感情狀態。





答案B、修羅天使





損友小人





人家常說：身邊越親近的人，越有可能從背後捅你一刀。農曆年前，你要特別注意身邊跟你稱兄道弟，姊妹相稱的「好朋友」。他表面跟你很要好，什麼都跟你分享，你抱怨什麼他都聽，還陪你一起罵，但這種小人就是太了解你了，而你的個性比較隨和，不喜歡跟別人計較，待人也很真誠不做作，但是因為這樣，別人會覺得你很好說話、很好騙，當他露出真面目時，你只能措手不及、防不慎防。





答案C、沉思天使





職場小人





農曆年前，你身旁的小人與你的工作有關，可能會因為想法、理念不一致，而跟周圍的人起爭執，或許是與同事的做事方法不同，或與上司談論間的不愉快，你覺得大家都在跟你作對。滿腹怒氣無處發洩，只想立刻放假逃離這一切不開心的事。建議你，不要和他們對立，用和緩的態度、口氣表達自己的意見，並試著退一步海闊天空，以提防小人見縫插針、背後作亂。





答案D、雷電天使





金錢小人





農曆年前，你身旁的小人與金錢有關，他就是那個向你借錢的人。你可能會因為小人作祟而破財，尤其涉及到借錢、周轉、合夥投資的事情，請一定要考慮清楚，因為有的人可能只是在畫大餅，並不是真的有什麼好的規劃，若是貿然答應對方一起合作或向銀行借貸，可能會讓自己負債累累。至於有人向你借錢，請斷然拒絕，不要因為一時心軟就把錢掏出來，小心有去無回。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】