陌生女突炸喜帖！他「一句話」婉拒遭飆罵　網一看全笑翻

新人在舉辦婚禮前，都會邀請親朋好友前來參加，而喜帖會受到「交情」影響來決定是否寄送，禮金行情也因人而異。不過，近日就有網友透露，突然收到陌生女子傳訊說要寄喜帖給他，讓他感到相當錯愕，便用「一句話」婉拒對方，結果陌生女一看秒暴怒飆髒話，而其他網友見狀則全笑翻。

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原PO在臉書社團《爆廢公社》中表示，自己由於工作忙碌，幾乎沒什麼知心好友，頂多都是幾面之緣，以為這樣就不會收到「紅色炸彈」，但最近卻有一位陌生女子傳訊給他，開頭就說「我要結婚了」，他傻眼直回「太突然了吧？怎麼認識的？」對方便開始跟他分享自己和另一半相識相戀的過程。

▲ 有網友透露，陌生女子傳訊表示自己即將結婚，還突然問他「你要來嗎？我寄喜帖給你」，讓他忍不住直回「一句話」婉拒。 (示意圖／取自 pixabay )

更誇張的是，這名女子最後竟突然問原PO「你要來嗎？我寄喜帖給你」，讓原PO覺得超莫名，不禁懷疑對方是為了「禮金」才亂炸人，因此回應對方「這陣子我們公司很忙...不然這樣好了...我下次一定到！」而女子聽後則是瞬間氣炸，怒飆完髒話後就封鎖原PO。

此文一出，立刻掀起網友熱論，紛紛笑回「收不到你的錢，還要跟你裝熟，當然生氣啦！」「傻眼又好笑，也太會裝熟...」「見笑轉生氣？」「根本不是朋友是在炸什麼啦...」「只有要收紅包才會想起你」。（編輯：許苡晴）