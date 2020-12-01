情侶公廁上演「活春宮」！警察破門秒愣 影片曝光網瘋傳
情侶公廁上演「活春宮」！警察破門秒愣 影片曝光網瘋傳
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-01 09:54:34｜update2020-12-01 09:54:40
日前才有台灣網友表示自己上公廁時，遇到隔壁間有男女在上演活春宮，現在也有警員撞見這尷尬的一幕！日本一名員警在巡邏的時候，發現一間殘障廁所被佔用許久，因感到可疑後便破門而入，沒想到映入眼簾的景象讓他非常傻眼，其影片曝光後，引發網友瘋傳熱議。
綜合外媒報導，一名日本警察執行日常巡邏時，發現一間殘障廁所被佔據許久，因感到可疑破門而入，一進去之後，見到一對男女坐在馬桶上親熱，女子看到員警之後，嚇得嗚住嘴巴，神情看似非常緊張。但更扯的是，員警往旁邊一看，發現公廁內竟然還有另外一對男女也交疊纏綿再一起，雖然另外兩人上衣都未褪去，但男方褲子也已經脫下一半，場面不僅十分尷尬，也讓員警非常傻眼。
而該影片曝光之後，立刻在推特上引發熱議瘋傳「年輕人啊...血氣方剛的」、「四個人約好的是嗎...這不挺尷尬的」、「場面太誇張，無法接受」、「警察才無言吧，看到一對就算了，還兩對」、「這畫面我真的不忍直視ww」、「都是學生吧...想追求刺激」。《NOWnews》提醒民眾，根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同，提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。（編輯：張嘉哲）