萊豬攻防！傳政院警官隊監視黨團大會　國民黨要求道歉

立法院會今續邀請行政院長蘇貞昌進行總質詢，國民黨團今（1）日上午8點在101會議室召開黨團大會，研擬擋萊豬進口策略時，傳出行政院警官隊在會議室外偷聽開會內容，引發藍營譴責，要求行政院道歉。

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林為洲受訪指出，早上開黨團大會出來時，卻碰到一個不認識的人，在外面偷聽，聽完還開會通報，「我們問他你是誰，為何來偷聽，還通報會開完了」，結果他說是行政院警官隊，來保護委員的安全。林為洲質疑，現在行政院警官隊可以派人到立院，去刺探在野黨開會秘密嗎？他要求行政院院長或是秘書長道歉。

林為洲更呼籲立法院長游錫堃要硬起來，「這邊是你管的，不是行政院管的」，立院有保六總隊，好幾百人，哪需要行政院警官隊保護安全！這樣的作為只會讓在野黨與人民更火大，無助於朝野和諧。

林為洲表示，昨天司法法制委員會已作出決議，院內保六不能再通報任何委員的行止，立委們在立院內都很安全，「結果現在反而是用行政院警官隊？太離譜了！」林為洲嚴厲譴責，好像警察國家再現，不管用甚麼方法、透過警官隊給我們壓力，我們都不會放棄，隨時會發動抗爭力擋萊豬進口，用什麼方法我們都不怕。





國民黨立委林奕華與國民黨立委莊瑞雄質詢時，都關切行政院警官隊疑似監控國民黨團大會一事。內政部長徐國勇答詢時表示，立院有很多警察崗哨，但是沒有監視這回事，也沒有必要這麼做，開會警官又進不去，只是剛好下雨在走廊上躲雨而已。



針對國民黨立院黨團質疑警官隊勤務內容一事，行政院秘書長李孟諺今（1）日表示，基於維護院長安全，院長警官隊依照慣例，於院長至立院參與院會備詢時在相關各點派駐警力，從來沒有，也絕對不會有針對各政黨的監控情蒐行為。