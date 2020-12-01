主管約出差只訂「一間雙人房」！女職員嚇哭 老司機神解
主管約出差只訂「一間雙人房」！女職員嚇哭 老司機神解
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-01 10:57:37
不少人的工作偶爾會面臨要出差的情況，可能與同事或者主管，由於是在外縣市或者國外工作，公司也會將食衣住行都給安排好，但近日，一名女職員卻面臨尷尬的狀況，表示自己12月初將和主管一起出差，但會計卻偷偷與她透露「房間只有訂一間雙人房」，讓她感到十分恐慌，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「在這疫情時代，面試了好幾間公司都沒選到自己喜歡的，終於在一個月前找到一間我很喜歡的公司，待遇、福利、升遷制度都不錯，因為真的得來不易，我很珍惜這個工作機會，一進去帶我的是一位男主管，據說是老闆的兒子，斯文的模樣待人也非常客氣。」「但上禮拜，男主管說12月初要帶我去北部出差，而且見的客戶是很大的牌子，當下聽到非常開心，主管也說會把高鐵、房間都訂好，沒想到會計卻偷偷告訴我，主管只訂了一間雙人房.....還跟會計說他要讓我睡床，他去睡沙發，我不知道是不是我想的那樣，但我真的不敢想，今天走回家的路上不爭氣的氣哭，我不知道要怎麼辦……」。貼文一出，網友紛紛回應「自己趕快另外訂房然後說要去拜訪朋友親戚之類的，當天晚上能避開就避開」、「自己訂房間花點錢買安全，說晚上有事會去親戚家住」、「說明親戚家就在附近，孤男寡女沒必要同一間，且不要落人口實」、「保護好自己，辛苦一點就當天來回」、「我懂你的心情好不容易找到真的很喜歡的工作，主管卻這樣」、「真的太可怕，該說會計是神隊友嗎，真要去就說要去住親戚家，自己訂房」。（編輯：張嘉哲）