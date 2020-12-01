財政部喊發票小額不給獎！他精算「有夠尷尬」 風向秒變
財政部喊發票小額不給獎！他精算「有夠尷尬」 風向秒變
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-01 11:30:41
近日，傳出有民眾前往各大量販店，瘋狂購買1元的塑膠袋蒐集雲端發票，提高中獎機率，財政部對此回應「未來將研議訂定一定金額以下小額消費，不予給獎的可行性」，但該話一出，引爆網友討論「政府管發票是在大砲打小鳥？」貼文引發熱議。
一名網友在PTT貼文指出「最近洗發票的新聞竟然還沒過去，財政部大動作還說要研擬未來小額消費不予給獎的可能性....這要怎麼防，我也曾經影印3元中過一千啊，超商一堆8元、10元的東西，到底要怎麼防，而且尷尬的是，那男的花4600才中8400....扣一扣才3800，財政部卻用大砲打小鳥，擾民啊！」貼文一出，網友紛紛贊同「真的擾民！而且這樣做的人根本只有那網友吧」、「歹勢，看到三千八真的笑出來，那些貪污的官員到底貪多少，怎都沒人出來講話」、「中三千八狂鞭好幾天，那些貪污的人在哪」、「以後會不會買茶葉蛋也不行對獎了，真的無聊」、「個人行為全民買單，真擾民」、「規定消費5000元以上才能對獎好了」、「乾脆都不要開發票，直接解決」。而對於該案件，財政部日前也表示，為防杜不法冒領、詐領或套取統一發票中獎獎金，已訂有相關防弊機制，針對此案，高雄國稅局已掌握相關案情並請當事人到該局說明，當事人主張確實有相關交易事實，依統一發票給獎辦法規定暫先給獎，高雄國稅局將持續關注並蒐集事證，倘有不法情事，將依規定追回獎金並移送偵辦刑責。（編輯：張嘉哲）